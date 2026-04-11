Утрехт со Степановым уничтожил одного из аутсайдеров: забили четыре мяча

11 апреля состоялся матч 30-го тура чемпионата Нидерландов, в котором встретились «Утрехт» и «Телстар».

С первых минут в составе «Утрехта» на домашний поединок вышел украинский форвард Артем Степанов.

Хоть нападающий и не записал в актив результативных действий, он принял участие в разгроме соперника.

«Утрехт» обыграл «Телстар» со счетом 4:1, при этом Степанов был заменен на 90-й минуте.

После успешного матча «Утрехт» занимает восьмое место в лиге (44 очка), «Телстар» находится в зоне вылета: 16-е место и 27 очков.

Чемпионат Нидерландов. 30-й тур, 11 апреля

«Утрехт» – «Телстар» – 4:1

Голы: Дидден, 10, Зехиел, 61, Де Вит, 72, Карлссон, 90+1 – Баккер, 58

Фотогалерея матча:

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine