Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Аякс вне топ-3. Турнирная таблица чемпионата Нидерландов после 30-го тура
Чемпионат Нидерландов
Спарта Роттердам
11.04.2026 19:45 – FT 0 : 2
ПСВ Эйндховен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
13 апреля 2026, 02:25 | Обновлено 13 апреля 2026, 02:38
35
0

Аякс вне топ-3. Турнирная таблица чемпионата Нидерландов после 30-го тура

С 10 по 12 апреля прошли девять матчей национальной лиги

13 апреля 2026, 02:25 | Обновлено 13 апреля 2026, 02:38
35
0
Аякс вне топ-3. Турнирная таблица чемпионата Нидерландов после 30-го тура
Getty Images/Global Images Ukraine

С 10 по 12 апреля были проведены девять матчей 30-го тура чемпионата Нидерландов.

Досрочный победитель чемпионата – ПСВ – не испытал проблем в игре против «Спарты» Роттердам (2:0).

«Аякс» на выезде одержал уверенную победу над «Хераклесом» со счетом 3:0, несмотря на удаление одного из игроков.

Соперник «Шахтера» в Лиге конференций – АЗ Алкмаар – разгромил дома «Херенвен» (3:0).

«Фейенорд» и НЕК Неймеген сошлись в борьбе за второе место, но победителя так и не определили – 1:1.

Чемпионат Нидерландов. 30-й тур, 10–12 апреля

«Твенте» – «Волендам» – 2:1

Голы: Нейстад, 2, Глинссон, 34 Букала, 74

«Утрехт» – «Телстар» – 4:1

Голы: Дидден, 10, Зехиел, 61, Де Вит, 72, Карлссон, 90+1 Баккер, 58

«Спарта» Роттердам – ПСВ – 0:2

Голы: Пепи, 45+1, Сайбари, 80

«Гронинген» – «Гоу Эхед Иглс» – 0:0

«Хераклес» – «Аякс» – 0:3

Голы: Годтс, 16, Бергейс, 17, 47

Удаление: Томиясу, 79

«Фортуна» Ситтард – «НАК Бреда» – 1:1

Голы: Петерсон, 56 Нассох, 90+2

НЕК Неймеген – «Фейенорд» – 1:1

Голы: Данилу, 90+7 Уэда, 18

«Зволле» – «Эксельсиор» – 2:2

Голы: Остинг, 3, Веланас, 60 Санчес, 16, Влодарчик, 80

АЗ – «Херенвен» – 3:0

Голы: Мейнанс, 7, 8, Перротт, 71

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСВ Эйндховен 30 24 2 4 84 - 40 23.04.26 22:00 ПСВ Эйндховен - Зволле11.04.26 Спарта Роттердам 0:2 ПСВ Эйндховен04.04.26 ПСВ Эйндховен 4:3 Утрехт22.03.26 Телстар 3:1 ПСВ Эйндховен14.03.26 ПСВ Эйндховен 2:3 НЕК Неймеген07.03.26 ПСВ Эйндховен 2:1 АЗ Алкмаар 74
2 Фейеноорд 30 16 7 7 62 - 41 25.04.26 17:30 Фейеноорд - Гронинген12.04.26 НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд05.04.26 Волендам 0:0 Фейеноорд22.03.26 Фейеноорд 1:1 Аякс15.03.26 Фейеноорд 2:1 Эксельсиор08.03.26 НАК Бреда 3:3 Фейеноорд 55
3 НЕК Неймеген 30 15 9 6 72 - 48 25.04.26 22:00 Твенте - НЕК Неймеген12.04.26 НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд04.04.26 Эксельсиор 0:2 НЕК Неймеген22.03.26 НЕК Неймеген 2:2 Херенвен14.03.26 ПСВ Эйндховен 2:3 НЕК Неймеген08.03.26 НЕК Неймеген 3:0 Волендам 54
4 Твенте 30 14 11 5 51 - 32 25.04.26 22:00 Твенте - НЕК Неймеген10.04.26 Твенте 2:1 Волендам04.04.26 Аякс 1:2 Твенте21.03.26 Фортуна Ситтард 1:2 Твенте15.03.26 Твенте 0:2 Утрехт08.03.26 Гоу Эхед Иглс 1:4 Твенте 53
5 Аякс 30 13 12 5 57 - 37 25.04.26 21:00 НАК Бреда - Аякс11.04.26 Хераклес 0:3 Аякс04.04.26 Аякс 1:2 Твенте22.03.26 Фейеноорд 1:1 Аякс14.03.26 Аякс 4:0 Спарта Роттердам07.03.26 Гронинген 3:1 Аякс 51
6 АЗ Алкмаар 30 14 6 10 52 - 45 23.04.26 19:45 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар12.04.26 АЗ Алкмаар 3:0 Херенвен04.04.26 АЗ Алкмаар 2:0 Фортуна Ситтард22.03.26 Гронинген 3:0 АЗ Алкмаар15.03.26 АЗ Алкмаар 4:0 Хераклес07.03.26 ПСВ Эйндховен 2:1 АЗ Алкмаар 48
7 Утрехт 30 12 8 10 49 - 36 26.04.26 13:15 Эксельсиор - Утрехт11.04.26 Утрехт 4:1 Телстар04.04.26 ПСВ Эйндховен 4:3 Утрехт22.03.26 Утрехт 2:0 Гоу Эхед Иглс15.03.26 Твенте 0:2 Утрехт06.03.26 Хераклес 0:0 Утрехт 44
8 Херенвен 30 12 8 10 53 - 50 25.04.26 19:45 Херенвен - Фортуна Ситтард12.04.26 АЗ Алкмаар 3:0 Херенвен05.04.26 Херенвен 4:1 Хераклес22.03.26 НЕК Неймеген 2:2 Херенвен14.03.26 Херенвен 3:0 Телстар07.03.26 Эксельсиор 1:2 Херенвен 44
9 Гронинген 30 12 6 12 42 - 37 25.04.26 17:30 Фейеноорд - Гронинген11.04.26 Гронинген 0:0 Гоу Эхед Иглс04.04.26 Телстар 0:2 Гронинген22.03.26 Гронинген 3:0 АЗ Алкмаар13.03.26 Зволле 1:1 Гронинген07.03.26 Гронинген 3:1 Аякс 42
10 Спарта Роттердам 30 12 6 12 35 - 49 22.04.26 21:00 Телстар - Спарта Роттердам11.04.26 Спарта Роттердам 0:2 ПСВ Эйндховен05.04.26 НАК Бреда 0:0 Спарта Роттердам21.03.26 Спарта Роттердам 2:0 Волендам14.03.26 Аякс 4:0 Спарта Роттердам08.03.26 Спарта Роттердам 1:1 Зволле 42
11 Гоу Эхед Иглс 30 8 12 10 50 - 45 23.04.26 19:45 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар11.04.26 Гронинген 0:0 Гоу Эхед Иглс05.04.26 Гоу Эхед Иглс 5:0 Зволле22.03.26 Утрехт 2:0 Гоу Эхед Иглс15.03.26 Гоу Эхед Иглс 6:0 НАК Бреда08.03.26 Гоу Эхед Иглс 1:4 Твенте 36
12 Фортуна Ситтард 30 10 6 14 44 - 55 25.04.26 19:45 Херенвен - Фортуна Ситтард12.04.26 Фортуна Ситтард 1:1 НАК Бреда04.04.26 АЗ Алкмаар 2:0 Фортуна Ситтард21.03.26 Фортуна Ситтард 1:2 Твенте14.03.26 Волендам 1:2 Фортуна Ситтард08.03.26 Фортуна Ситтард 1:4 Телстар 36
13 Зволле 30 8 10 12 40 - 60 23.04.26 22:00 ПСВ Эйндховен - Зволле12.04.26 Зволле 2:2 Эксельсиор05.04.26 Гоу Эхед Иглс 5:0 Зволле21.03.26 Зволле 2:1 НАК Бреда13.03.26 Зволле 1:1 Гронинген08.03.26 Спарта Роттердам 1:1 Зволле 34
14 Волендам 30 7 7 16 31 - 50 26.04.26 15:30 Хераклес - Волендам10.04.26 Твенте 2:1 Волендам05.04.26 Волендам 0:0 Фейеноорд21.03.26 Спарта Роттердам 2:0 Волендам14.03.26 Волендам 1:2 Фортуна Ситтард08.03.26 НЕК Неймеген 3:0 Волендам 28
15 Эксельсиор 30 7 7 16 31 - 51 26.04.26 13:15 Эксельсиор - Утрехт12.04.26 Зволле 2:2 Эксельсиор04.04.26 Эксельсиор 0:2 НЕК Неймеген20.03.26 Хераклес 1:1 Эксельсиор15.03.26 Фейеноорд 2:1 Эксельсиор07.03.26 Эксельсиор 1:2 Херенвен 28
16 Телстар 30 6 9 15 39 - 52 22.04.26 21:00 Телстар - Спарта Роттердам11.04.26 Утрехт 4:1 Телстар04.04.26 Телстар 0:2 Гронинген22.03.26 Телстар 3:1 ПСВ Эйндховен14.03.26 Херенвен 3:0 Телстар08.03.26 Фортуна Ситтард 1:4 Телстар 27
17 НАК Бреда 30 5 10 15 30 - 51 25.04.26 21:00 НАК Бреда - Аякс12.04.26 Фортуна Ситтард 1:1 НАК Бреда05.04.26 НАК Бреда 0:0 Спарта Роттердам21.03.26 Зволле 2:1 НАК Бреда15.03.26 Гоу Эхед Иглс 6:0 НАК Бреда08.03.26 НАК Бреда 3:3 Фейеноорд 25
18 Хераклес 30 5 4 21 34 - 77 26.04.26 15:30 Хераклес - Волендам11.04.26 Хераклес 0:3 Аякс05.04.26 Херенвен 4:1 Хераклес20.03.26 Хераклес 1:1 Эксельсиор15.03.26 АЗ Алкмаар 4:0 Хераклес06.03.26 Хераклес 0:0 Утрехт 19
Полная таблица

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаэль Сайбари (ПСВ Эйндховен), асcист Коухаиб Дриош.
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Рикардо Пепи (ПСВ Эйндховен), асcист Гус Тиль.
чемпионат Нидерландов по футболу АЗ Алкмаар Утрехт Аякс Фейеноорд Твенте Волендам Телстар Гронинген Гоу Эхед Иглс Хераклес Фортуна Ситтард НАК Бреда НЕК Неймеген Зволле Эксельсиор Херенвен Спарта Роттердам ПСВ
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем