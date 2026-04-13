Аякс вне топ-3. Турнирная таблица чемпионата Нидерландов после 30-го тура

С 10 по 12 апреля были проведены девять матчей 30-го тура чемпионата Нидерландов.

Досрочный победитель чемпионата – ПСВ – не испытал проблем в игре против «Спарты» Роттердам (2:0).

«Аякс» на выезде одержал уверенную победу над «Хераклесом» со счетом 3:0, несмотря на удаление одного из игроков.

Соперник «Шахтера» в Лиге конференций – АЗ Алкмаар – разгромил дома «Херенвен» (3:0).

«Фейенорд» и НЕК Неймеген сошлись в борьбе за второе место, но победителя так и не определили – 1:1.

Чемпионат Нидерландов. 30-й тур, 10–12 апреля

«Твенте» – «Волендам» – 2:1

Голы: Нейстад, 2, Глинссон, 34 – Букала, 74

«Утрехт» – «Телстар» – 4:1

Голы: Дидден, 10, Зехиел, 61, Де Вит, 72, Карлссон, 90+1 – Баккер, 58

«Спарта» Роттердам – ПСВ – 0:2

Голы: Пепи, 45+1, Сайбари, 80

«Гронинген» – «Гоу Эхед Иглс» – 0:0

«Хераклес» – «Аякс» – 0:3

Голы: Годтс, 16, Бергейс, 17, 47

Удаление: Томиясу, 79

«Фортуна» Ситтард – «НАК Бреда» – 1:1

Голы: Петерсон, 56 – Нассох, 90+2

НЕК Неймеген – «Фейенорд» – 1:1

Голы: Данилу, 90+7 – Уэда, 18

«Зволле» – «Эксельсиор» – 2:2

Голы: Остинг, 3, Веланас, 60 – Санчес, 16, Влодарчик, 80

АЗ – «Херенвен» – 3:0

Голы: Мейнанс, 7, 8, Перротт, 71

Турнирная таблица: