11 апреля на «Гальгенвард» пройдет матч 30-го тура Эредивизи Нидерландов, в котором «Утрехт» встретится с «Телстаром». Поединок начнется в 17:30 по киевскому времени.

«Утрехт»

Команда может считаться представителем «второго эшелона» голландского футбола. Она даже пыталась взять третье место в прошлом розыгрыше, но все-таки в итоге оказалась на четвертой позиции. В итоге она сыграла в Лиге Европы, где, пройдя «Шериф», «Серветт» и «Зриньски, пробилась в основной раунд – чтобы там проиграть все матчи при одной ничьей.

В Эредивизи тоже был тяжелый первый круг. И, среди прочего, зимой во время работы над усилением состава арендовали и Степанова. И молодой украинский форвард забил уже четырежды в десяти поединках! Не без его помощи недавно было взято пять побед при двух ничьих, и только в прошлом туре уступили чемпиону и лидеру, ПСВ, причем 3-4 с решающим голом на 90+ минуте. А открывал счет все тот же январский новичок!

«Телстар»

Клуб с конца 70-х не появлялся в Эредивизи. И не было бы его там и сейчас, если бы не нюансы местного футбольного регламента. Ведь в 2024/2025 он был только седьмым во втором дивизионе страны. Но, получив пропуск в расширенный плей-офф, в итоге там сумел последовательно выбить всех соперников и получил заветное повышение в классе – первое за почти пол века!

И ведь, несмотря на весь скепсис, новичок там смотрится пусть довольно слабо, но отнюдь не безнадежно! У него шесть побед, 27 очков и пятнадцатое место в текущей турнирной таблице. Правда, в крайнем туре там уступили 0-2 «Гронингему» на своем поле, а ведь это не особенно мотивированный середняк этого чемпионата страны.

Статистика личных встреч

В ноябре прошлого года команды провели первый в истории очный поединок. Он принес ничью на поле новичка – там закончили с итоговым счетом 1-1

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут от этой пары большой интриги. Прогноз Sport.ua: победа Утрехта с коэффициентом 1.65 по линии БК betking.