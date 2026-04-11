Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Утрехт – Телстар. Прогноз и анонс на матч чемпионата Нидерландов
Чемпионат Нидерландов
Утрехт
11.04.2026 17:30 - : -
Телстар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
11 апреля 2026, 15:24 | Обновлено 11 апреля 2026, 15:26
23
0

Утрехт – Телстар. Прогноз и анонс на матч чемпионата Нидерландов

Поединок 29-го тура Эредивизи состоится 11 апреля в 17:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

11 апреля на «Гальгенвард» пройдет матч 30-го тура Эредивизи Нидерландов, в котором «Утрехт» встретится с «Телстаром». Поединок начнется в 17:30 по киевскому времени.

«Утрехт»

Команда может считаться представителем «второго эшелона» голландского футбола. Она даже пыталась взять третье место в прошлом розыгрыше, но все-таки в итоге оказалась на четвертой позиции. В итоге она сыграла в Лиге Европы, где, пройдя «Шериф», «Серветт» и «Зриньски, пробилась в основной раунд – чтобы там проиграть все матчи при одной ничьей.

В Эредивизи тоже был тяжелый первый круг. И, среди прочего, зимой во время работы над усилением состава арендовали и Степанова. И молодой украинский форвард забил уже четырежды в десяти поединках! Не без его помощи недавно было взято пять побед при двух ничьих, и только в прошлом туре уступили чемпиону и лидеру, ПСВ, причем 3-4 с решающим голом на 90+ минуте. А открывал счет все тот же январский новичок!

«Телстар»

Клуб с конца 70-х не появлялся в Эредивизи. И не было бы его там и сейчас, если бы не нюансы местного футбольного регламента. Ведь в 2024/2025 он был только седьмым во втором дивизионе страны. Но, получив пропуск в расширенный плей-офф, в итоге там сумел последовательно выбить всех соперников и получил заветное повышение в классе – первое за почти пол века!

И ведь, несмотря на весь скепсис, новичок там смотрится пусть довольно слабо, но отнюдь не безнадежно! У него шесть побед, 27 очков и пятнадцатое место в текущей турнирной таблице. Правда, в крайнем туре там уступили 0-2 «Гронингему» на своем поле, а ведь это не особенно мотивированный середняк этого чемпионата страны.

Статистика личных встреч

В ноябре прошлого года команды провели первый в истории очный поединок. Он принес ничью на поле новичка – там закончили с итоговым счетом 1-1

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут от этой пары большой интриги. Прогноз Sport.ua: победа Утрехта с коэффициентом 1.65 по линии БК betking.

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем