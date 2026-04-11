Герой матча. Зубков получил топ-оценку в ничейном матче Трабзонспора
Александр выложился на максимум во встрече с «Аланьяспором»
Украинский футболист «Трабзонспора» Александр Зубков получил наивысшую оценку в матче 29-го тура чемпионата Турции против «Аланьяспора» по версии портала SofaScore.
Команды сыграли вничью (1:1) и поделили очки, при этом Александр провел на поле все 90 минут.
Статистический портал признал Зубкова лучшим игроком матча, оценив выступление украинца в 7.6 балла.
Даже автор единственного гола за «Трабзонспор» Озан Туфан получил меньше – 6.9.
Напомним, что другой украинец Арсений Батагов пропустил матч «Трабзонспора» из-за травмы.
Оценки матча «Аланьяспор» – «Трабзонспор» от SofaScore
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«ХИТ» завоевал первый в истории клуба Кубок
«Металлист 1925» заинтересовался Герреро и Задорожным