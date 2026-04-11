  4. Герой матча. Зубков получил топ-оценку в ничейном матче Трабзонспора
11 апреля 2026, 19:56
Герой матча. Зубков получил топ-оценку в ничейном матче Трабзонспора

Александр выложился на максимум во встрече с «Аланьяспором»

Getty Images/Global Images Ukraine. Олександр Зубков

Украинский футболист «Трабзонспора» Александр Зубков получил наивысшую оценку в матче 29-го тура чемпионата Турции против «Аланьяспора» по версии портала SofaScore.

Команды сыграли вничью (1:1) и поделили очки, при этом Александр провел на поле все 90 минут.

Статистический портал признал Зубкова лучшим игроком матча, оценив выступление украинца в 7.6 балла.

Даже автор единственного гола за «Трабзонспор» Озан Туфан получил меньше – 6.9.

Напомним, что другой украинец Арсений Батагов пропустил матч «Трабзонспора» из-за травмы.

Оценки матча «Аланьяспор» – «Трабзонспор» от SofaScore

Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Александр Зубков Аланьяспор Арсений Батагов оценки SofaScore
Андрей Витренко
