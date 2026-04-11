Оборвалась серия. Трабзонспор с Зубковым упустил очки в Турции
Александр сыграл все 90 минут против «Аланьяспора»
11 апреля «Трабзонспор» потерял очки в выездном матче против «Аланьяспора» в 29-м туре чемпионата Турции.
Гости в составе с украинцем Александром Зубковым открыли счёт на 58-й минуте, однако минимальное преимущество удержать не смогли.
«Аланьяспор» восстановил паритет, реализовав пенальти. Больше голов в матче забито не было – 1:1.
Александр провел на футбольном поле все 90 минут, однако записать в свой актив гол или ассист ему не удалось.
Из-за этого матча прервалась серия «Трабзонспора», который выиграл последние семь матчей.
Чемпионат Турции. 29-й тур, 11 апреля
«Аланьяспор» – «Трабзонспор» – 1:1
Голы: Ялчин, 67 (пен.) – Туфан, 58
