  4. Оборвалась серия. Трабзонспор с Зубковым упустил очки в Турции
11 апреля 2026, 18:59 | Обновлено 11 апреля 2026, 19:05
Оборвалась серия. Трабзонспор с Зубковым упустил очки в Турции

Александр сыграл все 90 минут против «Аланьяспора»

Getty Images/Global Images Ukraine

11 апреля «Трабзонспор» потерял очки в выездном матче против «Аланьяспора» в 29-м туре чемпионата Турции.

Гости в составе с украинцем Александром Зубковым открыли счёт на 58-й минуте, однако минимальное преимущество удержать не смогли.

«Аланьяспор» восстановил паритет, реализовав пенальти. Больше голов в матче забито не было – 1:1.

Александр провел на футбольном поле все 90 минут, однако записать в свой актив гол или ассист ему не удалось.

Из-за этого матча прервалась серия «Трабзонспора», который выиграл последние семь матчей.

Чемпионат Турции. 29-й тур, 11 апреля

«Аланьяспор» – «Трабзонспор» – 1:1

Голы: Ялчин, 67 (пен.) – Туфан, 58

