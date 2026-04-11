Шахтер находится в числе команд с наибольшим количеством побед в евросезоне

Продолжает лидировать в сезоне 2025/26 с учетом квалификаций датский Мидтьюлланд

11 апреля 2026, 18:47 |
202
0
Шахтер находится в числе команд с наибольшим количеством побед в евросезоне
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер, как мы уже сообщали ранее, одержал 10 побед в еврокубках в сезоне 2025/26 (с учетом квалификаций).

Шахтер победил в текущей кампании Ильвес, Бешикташ (дважды), Серветт, Абердин, Шэмрок Роверс, Брейдаблик, Хамрун Спартанс, Лех и АЗ.

По 10 побед наряду с горняками имеют Арсенал, Бавария, Астон Вилла, Ференцварош и Целе.

По 11 матчей в текущем сезоне выиграли Брага и АЗ.

Продолжает лидировать в евросезоне датский Мидтьюлланд с 12 победами, однако уже закончил свои выступления.

Команды с наибольшим количеством побед в евросезоне 2025/26 (с учетом квалификаций)

  • 12 – Мидтьюлланд
  • 11 – Брага
  • 11 – АЗ
  • 10 – Арсенал
  • 10 – Бавария
  • 10 – Астон Вилла
  • 10 – Шахтер
  • 10 – Ференцварош
  • 10 – Целе
