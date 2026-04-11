Шахтер находится в числе команд с наибольшим количеством побед в евросезоне
Продолжает лидировать в сезоне 2025/26 с учетом квалификаций датский Мидтьюлланд
Донецкий Шахтер, как мы уже сообщали ранее, одержал 10 побед в еврокубках в сезоне 2025/26 (с учетом квалификаций).
Шахтер победил в текущей кампании Ильвес, Бешикташ (дважды), Серветт, Абердин, Шэмрок Роверс, Брейдаблик, Хамрун Спартанс, Лех и АЗ.
По 10 побед наряду с горняками имеют Арсенал, Бавария, Астон Вилла, Ференцварош и Целе.
По 11 матчей в текущем сезоне выиграли Брага и АЗ.
Продолжает лидировать в евросезоне датский Мидтьюлланд с 12 победами, однако уже закончил свои выступления.
Команды с наибольшим количеством побед в евросезоне 2025/26 (с учетом квалификаций)
- 12 – Мидтьюлланд
- 11 – Брага
- 11 – АЗ
- 10 – Арсенал
- 10 – Бавария
- 10 – Астон Вилла
- 10 – Шахтер
- 10 – Ференцварош
- 10 – Целе
✔️ Most European wins this season (as of 11 Apr):— Football Meets Data (@fmeetsdata) April 11, 2026
1⃣2⃣ 🇩🇰 Midtjylland (12-2-2) ❌
1⃣1⃣ 🇵🇹 Braga (11-4-2)
1⃣1⃣ 🇳🇱 AZ (11-1-5)
1⃣0⃣ 🏴 Arsenal (10-1-0)
1⃣0⃣ 🇩🇪 Bayern (10-0-1)
1⃣0⃣ 🏴 Aston Villa (10-0-1)
1⃣0⃣ 🇺🇦 Shakhtar (10-5-2)
1⃣0⃣ 🇭🇺 Ferencvaros (10-4-4) ❌
1⃣0⃣ 🇸🇮 Celje…
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок между британцем и россиянином будет транслироваться на Netflix в ночь на 12 апреля
Денис Попов почувствовал дискомфорт в колене накануне поединка 23-го тура чемпионата Украины