Йожеф Сабо объяснил, почему Динамо потерпело фиаско от Металлиста 1925

Известный в прошлом украинский тренер и футболист Йожеф Сабо объяснил поражение «Динамо» от «Металлиста 1925» (0:1).

– Йожеф Йожефович, каким будет ваше резюме матча «Металлист 1925» – «Динамо»?

– Это был, можно сказать, простой матч. Да, у «Динамо» было игровое преимущество, но не более того. Пасы друг другу и все. Нет скорости, фланговых передач с завершающим ударом. Да и голевые моменты можно пересчитать по пальцам одной руки. Я остался разочарован действиями киевлян.

– У «Металлиста 1925» один удар в створ ворот.

– Такое в футболе бывает. Была потеряна концентрация, вот и получили. Разочаровывает то, что после пропущенного мяча оставалось еще почти 20 минут, но за это время динамовцы не сделали ничего конструктивного у ворот соперника.