  4. Йожеф Сабо объяснил, почему Динамо потерпело фиаско от Металлиста 1925
11 апреля 2026, 19:20
Йожеф Сабо объяснил, почему Динамо потерпело фиаско от Металлиста 1925

Киевляне проиграли 0:1

УАФ. Йожеф Сабо

Известный в прошлом украинский тренер и футболист Йожеф Сабо объяснил поражение «Динамо» от «Металлиста 1925» (0:1).

– Йожеф Йожефович, каким будет ваше резюме матча «Металлист 1925» – «Динамо»?

– Это был, можно сказать, простой матч. Да, у «Динамо» было игровое преимущество, но не более того. Пасы друг другу и все. Нет скорости, фланговых передач с завершающим ударом. Да и голевые моменты можно пересчитать по пальцам одной руки. Я остался разочарован действиями киевлян.

– У «Металлиста 1925» один удар в створ ворот.

– Такое в футболе бывает. Была потеряна концентрация, вот и получили. Разочаровывает то, что после пропущенного мяча оставалось еще почти 20 минут, но за это время динамовцы не сделали ничего конструктивного у ворот соперника.

Динамо Киев Йожеф Сабо Украинская Премьер-лига Игорь Костюк Металлист 1925
Дмитрий Олийченко
Динамо может потерять двух нападающих. Есть серьезный претендент
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
Хавбек Металлиста 1925: «Цель команды – Кубок Украины и топ-3 УПЛ»
С овертаймами. Определен победитель Кубка Украины
Поки Шацьких небуде головним тренером Динамо Київ, буду вболівати за Кремінь.!!!
«Можно сказать, что это контроль». Известно, почему отменен гол Пономаренко
Сабо попросил Суркиса спустить звезду Динамо с небес на землю
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Промоутер пытается уничтожить боксера, который нокаутировал Усика
Реал – Жирона – 1:1. 90 минут Лунина и Цыганкова. Видео голов и обзор матча
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
