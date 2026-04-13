  4. Йожеф Сабо назвал игрока Динамо, который провалил матч с Металлистом 1925
Бывший футболист киевского клуба не понимает, чем на поле занимался Эдуардо Герреро

Бывший футболист киевского «Динамо» Йожеф Сабо остался недоволен игрой форварда «бело-синих» Эдуардо Герреро, который не сумел себя проявить в матче чемпионата Украины против харьковского «Металлиста 1925» (0:1).

– Безусловно, «Динамо» не хватало Матвея Пономаренко. Но я так и не понял, чем на поле занимался Эдуардо Герреро. Можно владеть мячом хоть 90% игрового времени, но без остроты голов не будет.

– После двух поражений кряду киевлянам будет сложно добраться до пьедестала?

– Думаю, да. Здесь бы не опуститься ниже в турнирной таблице – «Металлист 1925» уже поджимает. Теперь команде Игоря Костюка нужно, видимо, сконцентрироваться на Кубке Украины, чтобы хоть как-то спасти сезон, – сказал Сабо.

После 22 сыгранных туров подопечные Игоря Костюка набрали 41 балл и разместились на четвертой позиции в турнирной таблице. Следующим соперником «бело-синих» станет луганская «Заря» (17 апреля).

