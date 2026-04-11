Аталанта – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

11 апреля на «Атлети Адзурри д’Италия» пройдет матч 32-го тура Серии А Италии, в котором «Аталанта» встретится с «Ювентусом». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

«Аталанта»

Команда очень долго играла под руководством Гасперини. И, безусловно, успешно – именно при нем она и стала одним из местных грандов. И даже в прошлом сезоне, уже объявив о решении уйти, Джан Пьеро финишировал на третьем месте в Серии А. И как же после этого в Бергамо ошиблись со ставкой на Юрича, что на старте 2025/2026 провалил все, что мог!

Разгребать эти «авгиевы конюшни» после хорвата пришел Палладино. В целом, он справляется неплохо: уже дошел до полуфинала кубка, причем разгромив по ходу «Ювентус», а в Лиге чемпионов итальянцы уступили в плей-офф только невероятной "Баварии". Но в Серии А все-таки не все получается. И даже после побед кряду над «Вероной» и «Лечче» просто получилось закрепиться на седьмой позиции, а до квартета лидеров все еще аж пять очков.

«Ювентус»

Клуб после того, как прогнал два года назад Аллегри (это с выигранным кубком и третьим местом в Серии А), успел уже дважды сменить наставника. Тиаго Мотта и вовсе разочаровал в прошлом сезоне. Сменивший его Тудор начинал с того, что удержал подопечных хотя бы на четвертой позиции в итоговой таблице прошлого сезона. Но в новом была слишком затяжная серия неудач, и с ним попрощались.

По Спаллетти тоже хватает претензий. Помимо упомянутых кубковых 0-3 с «Аталантой», его итальянцы были разбиты еще и в Стамбуле «Галатасараем», из-за чего рано вылетели из кубка. Были проблемы и в Серии А, так что даже после 2-0 с «Дженоа» в крайнем туре просто получается не отпускать в отрыв «Комо», но все равно оставаясь за его спиной в споре за заветное четвертое место.

Статистика личных встреч

В четырех крайних официальных поединках чередовались ничьи и победы «Аталанты.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у гостей есть неплохие шансы на успех. Прогноз Sport.ua: «Аталанта» не проиграет (коэффициент - 1,65 по линии БК betking).