11 апреля сестры Киченок Людмила и Надежда принесли сборной Украины решающее очко в матчевом противостоянии Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2026, переиграв в парном поединке тандем Майя Хвалиньская / Мартина Кубка.

Людмила и Надежда одержали непростую победу над Майей и Мартиной – встреча длилась 3 часа и 12 минут, и завершилась со счетом 7:5, 6:7 (4:7), 6:3.

Украин второй год подряд сыграет в финальном раунде КБДК-2026. Трофей неофициального чемпионата мира по теннису будет разыгран в Шэньчжэне (Китай) с 22 по 27 сентября.

ВИДЕО. Матчбол сестер Киченок, который принес Украине путевку в Шэньчжэнь

