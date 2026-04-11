  4. Хавбек Металлиста 1925: «Цель команды – Кубок Украины и топ-3 УПЛ»
Украина. Премьер лига
11 апреля 2026, 19:40 | Обновлено 11 апреля 2026, 19:57
603
1

Хавбек Металлиста 1925: «Цель команды – Кубок Украины и топ-3 УПЛ»

Литвиненко нацелен на трофей в сезоне

11 апреля 2026, 19:40 | Обновлено 11 апреля 2026, 19:57
603
1 Comments
Хавбек Металлиста 1925: «Цель команды – Кубок Украины и топ-3 УПЛ»
ФК Металлист 1925

Хавбек Металлиста 1925 Иван Литвиненко оценил победу 1:0 в матче УПЛ против Динамо.

«Победа для харьковчан, для города-герой Харьков. Уважаем наших болельщиков. Первый и второй тайм были очень тяжелые, поверьте мне. Тяжело было с Динамо, но даже после гола мы не сели в оборону. Заработали стандарт, подача, сумбур, гол – все. Очень счастливы».

«Чуть-чуть мы были сильнее. Цели? Есть амбиции выиграть Кубок Украины, топ-3 УПЛ, еврокубки. Это победа дает нам шанс опередить Динамо, если обыграем Верес», – сказал Литвиненко.

В полуфинале Кубка Украины харьковчане сыграют с Черниговом.

По теме:
Игрок Карпат – о голе в ворота Александрии: «Никогда не знаешь, что будет»
Ждали шесть туров. Верес уверенно переиграл Оболонь в Ровно
Футболист Оболони узнал о рождении сына в день матча УПЛ
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Футбол | 11 апреля 2026, 04:35 12
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»

Президенту УАФ нужно решать вопрос не только с тренером сборной

«Луческу умер не внезапно, а...» В Румынии шокировали новостью о Мистере
Футбол | 11 апреля 2026, 07:57 5
«Луческу умер не внезапно, а...» В Румынии шокировали новостью о Мистере
«Луческу умер не внезапно, а...» В Румынии шокировали новостью о Мистере

У тренера обнаружили лейкоз

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не каждый пропустит такой гол, который пропустил Лунин»
Футбол | 11.04.2026, 13:09
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не каждый пропустит такой гол, который пропустил Лунин»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не каждый пропустит такой гол, который пропустил Лунин»
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
Бокс | 11.04.2026, 15:21
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
Обнародованы оценки Ярмолюка и Миколенко за зрелищный матч в АПЛ
Футбол | 11.04.2026, 19:39
Обнародованы оценки Ярмолюка и Миколенко за зрелищный матч в АПЛ
Обнародованы оценки Ярмолюка и Миколенко за зрелищный матч в АПЛ
Популярные новости
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
09.04.2026, 23:56 194
Футбол
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
10.04.2026, 08:53 9
Футбол
Кризис продолжается. Реал упустил победу в матче против Жироны
Кризис продолжается. Реал упустил победу в матче против Жироны
10.04.2026, 23:59 17
Футбол
Камбэк c 0:3 и серия пенальти. Определился второй финалист Кубка Украины
Камбэк c 0:3 и серия пенальти. Определился второй финалист Кубка Украины
09.04.2026, 21:15
Футзал
Наследство Луческу. Что Мирча оставил жене, сыну, внукам и правнуку
Наследство Луческу. Что Мирча оставил жене, сыну, внукам и правнуку
10.04.2026, 15:00 5
Футбол
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
11.04.2026, 09:08 9
Футбол
Бивол ответил z-патриотам, какие у него отношения с Усиком
Бивол ответил z-патриотам, какие у него отношения с Усиком
10.04.2026, 00:10 4
Бокс
