Хавбек Металлиста 1925: «Цель команды – Кубок Украины и топ-3 УПЛ»

Хавбек Металлиста 1925 Иван Литвиненко оценил победу 1:0 в матче УПЛ против Динамо.

«Победа для харьковчан, для города-герой Харьков. Уважаем наших болельщиков. Первый и второй тайм были очень тяжелые, поверьте мне. Тяжело было с Динамо, но даже после гола мы не сели в оборону. Заработали стандарт, подача, сумбур, гол – все. Очень счастливы».

«Чуть-чуть мы были сильнее. Цели? Есть амбиции выиграть Кубок Украины, топ-3 УПЛ, еврокубки. Это победа дает нам шанс опередить Динамо, если обыграем Верес», – сказал Литвиненко.

В полуфинале Кубка Украины харьковчане сыграют с Черниговом.