Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
11 апреля 2026, 18:29 | Обновлено 11 апреля 2026, 18:51
12

Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925

Недоволен реализацией моментов

ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

В матче чемпионата Украины между Металлистом 1925 и Динамо победу одержала харьковская команда со счетом 1:0. Игру оценил наставник киевлян Игорь Костюк.

«Проиграли матч без ударов по нашим воротам. Динамо владело преимуществом, но не забило. И проиграли без ударов у соперника. Без Пономаренко играли? Огундана играл впереди, нужна была его скорость и глубина. Второй раз проиграли 0:1».

«Нужно лучше и качественнее играть в атаке. Был момент, что пустые ворота, но где-то не хватает, в своего попадаем. Где-то есть вопрос недоработки в зоне завершения», – сказал Костюк.

В прошлом туре Динамо уступило Карпатам 0:1.

Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Комментарии 12
Герреро мертвий ,Михайленко інвалід ,команди нема на полі 2 гру поспіль
Ох і сильні ж у Динамо тренери! - ну все можуть пояснити... Стоп, він каже, програли без ударів по воротам. А як же гол - самі собі забили? 
Основна причина не має бажання грати.  Так що будуть відпочивать від єврокубків. 
Та все супер, так і продовжуйте 😌
Чесно скажу; перший тайм нас возили, а от у другому гра вирівнялась. І наші хлопці скористались слабкістю суперника. Шах і мат від МБ і ко!
Всралися
зачем ты поставил Тымчика? еще не понятно, что он тупой? Биловар на этот раз чудом ничего не привез.
Зачем ты поставил Герреро?  ну не хочет он играть.
допобачення.
дЫнамо 
