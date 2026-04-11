Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
Недоволен реализацией моментов
В матче чемпионата Украины между Металлистом 1925 и Динамо победу одержала харьковская команда со счетом 1:0. Игру оценил наставник киевлян Игорь Костюк.
«Проиграли матч без ударов по нашим воротам. Динамо владело преимуществом, но не забило. И проиграли без ударов у соперника. Без Пономаренко играли? Огундана играл впереди, нужна была его скорость и глубина. Второй раз проиграли 0:1».
«Нужно лучше и качественнее играть в атаке. Был момент, что пустые ворота, но где-то не хватает, в своего попадаем. Где-то есть вопрос недоработки в зоне завершения», – сказал Костюк.
В прошлом туре Динамо уступило Карпатам 0:1.
Зачем ты поставил Герреро? ну не хочет он играть.