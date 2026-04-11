Ярмоленко с претензиями набросился на судью в матче с Металлистом 1925
У капитана «Динамо» были претензии к Роману Блавацкому
Лидер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко выразил претензии к главному арбитру матча Роману Блавацкому после первого тайма игры с «Металлистом 1925».
Команды завершили первые 45 минут без голов в Житомире (0:0), сохранив интригу на второй тайм.
После свистка на перерыв Ярмоленко сразу подошел к Блавацкому и эмоционально обсудил с ним игровые эпизоды.
Вероятно, капитан киевлян был возмущен решением арбитра в моменте с рукой в штрафной площади «Металлиста 1925».
