Ярмоленко с претензиями набросился на судью в матче с Металлистом 1925

Лидер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко выразил претензии к главному арбитру матча Роману Блавацкому после первого тайма игры с «Металлистом 1925».

Команды завершили первые 45 минут без голов в Житомире (0:0), сохранив интригу на второй тайм.

После свистка на перерыв Ярмоленко сразу подошел к Блавацкому и эмоционально обсудил с ним игровые эпизоды.

Вероятно, капитан киевлян был возмущен решением арбитра в моменте с рукой в штрафной площади «Металлиста 1925».

