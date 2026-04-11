И снова Балакин. После матча Карпаты – Александрия вспыхнул скандал

Представители Александрии недовольны арбитражем матча против Карпат

11 апреля 2026, 15:39 |
1367
0
И снова Балакин. После матча Карпаты – Александрия вспыхнул скандал
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 11 апреля, львовские Карпаты довольно комфортно победили Александрию (2:0) в домашнем матче 23 тура Украинской Премьер-лиги.

Матч завершился скандальным моментом. Бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным не назначила пенальти в ворота «львов», коуч «горожан» Владимир Шаран считает 100 процентным.

По сообщению одного из telegram-каналов, Николай Балакин и тренерский штаб "Александрии" на повышенных тонах и с нецензурной лексикой общались в подтрибунке. Пока неизвестно, чем кончился этот разговор.

Именно Николай Балакин был главным арбитром матча Полесья - Динамо (1:2), после которого представители житомирского клуба требуют пожизненно дисквалифицировать Дениса Шурмана, который в этом матче отвечал за VAR.

В нынешнем сезоне Александрия занимает 15-ю строчку турнирной таблке Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 12 зачетных пунктов после 23 сыгранных матчей.

Олег Вахоцкий Источник: Telegram
