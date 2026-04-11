Владимир ШАРАН: «Безусловно, пропускать вдесятером очень досадно, но...»

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился эмоциями после поражения своей команды от львовских Карпат (0:2) в 23 туре УПЛ, раскритиковав действия арбитров.

– Только на флеш-интервью я сказал, что мы довольны первыми 60 минутами. Команда выполняет все: концентрация, дисциплина, физически выдерживающая этот отрезок времени. Потом, к большому сожалению… Царь не смог продолжить поединок, получил травму. Нужно было производить замену. Замена ослабила наш фланг.

И после удаление Мирошниченко нам нужно было забивать. Однозначно мы находимся в таком состоянии – ребята понимают, что психологическое состояние не на лучшем уровне. Хотя на тренировках мы видим, что ребята показывают эмоции. Особенно вчера, позавчера – очень много эмоций было. А выходим играть и ребята переживают за результат, поэтому возникало много ошибок.

Безусловно, пропускать вдесятером очень досадно. Мы только что просмотрели первый пропущенный мяч – это грубая ошибка наших защитников, которые все побежали на мяч и покинули дальнюю стойку. Туда пошла передача, и там никого не оказалось наших футболистов. Ну а второй гол – это индивидуальная ошибка, не хочу называть фамилию. Потому проиграли. Карпаты дожали во втором тайме вдесятером. Хотя мы рассчитывали не проиграть этот поединок. Мы настраивались только на победу. Забей Брайан [Кастильо] первый мяч – неизвестно, как бы мы сыграли. Это футбол. Есть еще семь поединков. Надеемся, что сможем еще исправить положение. Хотя будет очень тяжело.

– В прошлом туре за вашу команду дебютировал Дмитрий Кремчанин. Сегодня его не было. Как вы можете прокомментировать его физическое состояние и готовность ко взрослому футболу?

– Здесь многие не готовы к взрослому футболу. Поэтому надо выпускать на замену или в основном составе, чтобы ребята набирали этот опыт. Но в нашей ситуации это тяжело. Ведь я думаю, что молодые ребята не хуже сыграли бы, но рисковать сейчас очень трудно в этой ситуации. Кремчанин – хороший футболист. Я надеюсь, что у него будет хорошее будущее. Надеемся, что в следующем поединке он сыграет так, как мы хотели. А так он сыграл за вторую команду. Завтра снова сыграет за вторую команду. И не только он, а еще четыре игрока, которые сегодня присутствовали на скамейке запасных. Они тоже завтра проведут поединок против Колоса-2.

– С чем связан период неудачных результатов?

– Во-первых, это турнирное положение, которое нас немного давит в контексте психологии. Ребята об этом говорят, где-то не хватает уверенности. Мы над этим работаем. И если бы мы не сыграли вничью с Полтавой, я думаю было бы по-другому. Но индивидуальный футболист – это еще не коллектив. 14 легионеров в команде… И еще раз повторю, Кампуш, Беиратче – защитники. А все остальные – атакующие игроки. У нас сейчас нет ситуации, где они бы играли в атаку. Состав действительно неплохой, но хотелось бы больше индивидуальных действий на футбольном поле. Мне сегодня понравился Кастильо и Папа. Они показали уровень, который я хотел видеть. В большей степени Папа. А так эти очки… Мало времени прошло, когда мы приняли команду. Это очень тяжело. На тренировках мы видим эмоции, много положительных. Я сегодня говорил на установке: "Ребята, перенесите это на игру". Первым таймом я доволен. Но очень много брака. Потому что давит результат, все это понимают. Но ничего, шансы есть. Будем исправлять положение. Надежда умирает последней.

В нынешнем сезоне Александрия занимает 15-ю строчку турнирной таблке Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 12 зачетных пунктов после 23 сыгранных матчей.