Александра Олейникова – Линда Климовичова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 апреля сборная Украины по теннису переиграла команду Польши в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2026, одержав три победы – 3:0.

Несмотря на досрочную общую победу сине-желтых, в Гливице будет проведена четвертая игра – Александра Олейникова (Украина, WTA 68) встретится с Линдой Климовичовой (Польша, WTA 154).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Для Олейниковой это будет дебютный матч за сборную Украины.

Турнирного значения этот поединок иметь не будет – он будет сыгран для болельщиков.

Сборная Украины второй год подряд квалифицироалась в финальный этап КБДК-2026, который состоится в сентябре в Шэньчжэне.

Александра Олейникова – Линда Климовичова.

Видеотрансляция матча будет доступна на YouTube-канале Setanta Sports, а также на телеканале Setanta Sports+ и платформе setantasports.com.