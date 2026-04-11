Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных футбольных событий в европейских чемпионатах в период с 11-го по 12-е апреля.

Чемпионат Англии

32 тур

12.04.2026

«Сандерленд» – «Тоттенхэм»

Рядовой, в общем-то, матч, если судить строго по вывеске. Но если копнуть глубже, то собака зарыта именно там. Эта игра – официальный дебют на тренерском посту «Хотспурс» недавнего наставника «Марселя» и чуть более давнего наставника «Шахтера» Роберто Де Дзерби. Во время паузы в АПЛ, вызванной матчами сборных, «Тоттенхэм» таки уволил с треском провалившегося Игора Тудора и назначил Де Дзерби. Если вкратце, то итальянского тренера прельстили «жирным» контрактом. Очень «жирным». И он, то бишь итальянец, уверяет, что его новые подопечные – «большие мастера», им нужно «просто вернуть уверенность». Накануне матча против «Сандерленда» для «шпор» есть и другие приятные новости: клубный лазарет перестает быть переполненным. Нынешний соперник «Тоттенхэма» - отнюдь не звездный, исторически удобный для «Хотспурс», плюс эффект новизны от назначения Де Дзерби – все это и должно привести к тому, что гости, на мой взгляд, как минимум не проиграют.

«Челси» – «Манчестер Сити»

Победа «Арсенала» над «Спортингом» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов официально гарантировала Англии пять путевок в следующий розыгрыш ЛЧ. И теперь терпящий бедствие на всех фронтах «Челси», на данный момент занимающий шестое место в таблице, имеет реальные шансы не считать провальным нынешний сезон. Это случится в том случае, если «синие» обойдут в турнирной таблице такого же неудачника последних матчей, как и они сами – «Ливерпуль», от которого лондонская команда отстает лишь на одно очко. Сложно сказать, кто в итоге финиширует на пятой строчке, ведь что ни тур – то отдельная история, а для этих команд – и отдельная драма. Поди узнай, чего ждать от нынешнего «Челси». После громкого вылета от «ПСЖ» в чемпионской Лиге, «пенсионеры» и на внутренней арене выступают из рук вон плохо. А тут еще и Энцо Фернандес забунтовал: требует трансфер в «Реал». Наставник лондонцев Лиам Росеньор отстранил аргентинца на два матча. Интересно, что многие игроки выступили против такого решения. В общем, весело сейчас в «Челси». В «МС», кстати, тоже не скучно: команда вылетела из Лиги чемпионов, и до сих пор не понятно, останется ли на следующий сезон Пеп Гвардиола. В общем, сплошная нестабильность – против просто нестабильности. Моя ставка – обе забьют, и хозяева как минимум не проиграют.

Чемпионат Германии

29 тур

11.04.2026

«Боруссия» (Дортмунд) – «Байер»

Центральный матч тура. Действующий вице-чемпион Бундеслиги («Леверкузен») – против наверняка нового вице-чемпиона Бундеслиги («Дортмунда»). «Шмели» сейчас в отменной форме, чего о «фармацевтах» не скажешь. Соперники вылетели из чемпионской Лиги, поэтому можно смело утверждать, что они пребывают в равных условиях. Победа фактически гарантирует хозяевам второе место, тогда как «Байер» в случае победы лишь улучшит свои претензии на зону ЛЧ. Матч может получиться ярким и интересным, ведь оппонентам уже незачем экономить силы. Ставка «обе забьют» - весьма уместна, на мой взгляд, в этой паре. Что же касается исхода поединка, то, считаю, победят хозяева.

Чемпионат Испании

31 тур

11.04.2026

«Барселона» – «Эспаньол»

Злая, очень злая «Барселона» после обидного домашнего поражения в первом четвертьфинальном матче ЛЧ против «Атлетико» сыграет с командой, которая вызывает раздражение у «блауграны» почти такое же, как мадридские клубы. И команда эта – барселонский «Эспаньол». Возможно, именно такой соперник сейчас и нужен лидеру Ла Лиги – принципиальный и в меру конкурентный, на котором можно попробовать отрепетировать ответную игру против «матрасников» и согнать злость. По идее, злющая «Барса» должна разорвать своих земляков, которые после удачного старта сезона не могут выиграть в 13 крайних встречах. «Идея» эта порой бывает обманчивой. Собственно, практически все, что касается нынешней «Барсы», обманчиво. Тем не менее, я предполагаю, что в этот раз команда Ханси Флика добудет комфортную победу. И, скорее всего, удержит свои ворота на замке.

Чемпионат Италии

32 тур

11.04.2026

«Аталанта» – «Ювентус»

Один из двух центральных матчей тура. Обе команды борются за зону Лиги чемпионов, и обе заслуживают там в итоге оказаться. Это мое убеждение. Нравятся мне эти команды сейчас. «Богиня» не приказала долго жить после ухода Гаспа, хоть многие ей это и предрекали, «Синьора» после ухода Тудора перестала быть «старой». Оппоненты сейчас пытаются проповедовать атакующий стиль, в котором атака преобладает над защитой (особенно это касается туринцев). Бергамасков можно назвать исторически вполне «съедобным» соперником для «Юве», но есть большое «но». В последнее время «Аталанта» взяла моду разгромно побеждать «Ювентус». Причем не только в Кубке Италии, но и в чемпионате. Хотя, что-то мне подсказывает, в этот раз разгрома не будет. Тем не менее, с большой долей вероятности, на мой взгляд, выиграют именно хозяева. При «обе забьют».

12.04.2026

«Комо» – «Интер»

А вот и самый центральный матч этого тура: четвертая команда против первой, лучшая оборона лиги («Комо») против лучшей атаки («Интер»). Подопечные Киву явно метят в чемпионы, тогда как подопечные Фабрегаса метят в зону Лиги чемпионов. Матч, окромя всего прочего, имеет и географическую принципиальность, ибо Комо – пригород Милана. В минувшем туре лидер разгромил «Рому», тогда как «Комо» споткнулся на «Удинезе». Предполагаю, что эта игра более важна для хозяев, и это с ними может сыграть злую шутку. В том смысле, что они могут перегореть. Мне кажется, «Интер» в этом матче не проиграет. Кто хочет рискнуть, тот может поставить и на чистую победу «Интера» - очень высока вероятность, что эта ставка сыграет.

Чемпионат Франции

29 тур

12.04.2025

«Лион» – «Лорьян»

Да уж, футбольная жизнь действительно полосатая, как мяч. Вот черная полоска, а вот светлая. Тут поражения, а тут уже победы. Но что-то черная полоса «Лиона» затянулась. Наверное, затянулась после аномально длинной победной серии команды Паулу Фонсеки, которая зиждилась скорее на эмоциональной составляющей, нежели на функциональной. Теперь вот «Лион» попал в настоящую яму: команда не может выиграть с февраля, вылетев из всех кубков и отдалившись от зоны Лиги чемпионов. Посредственный «Лорьян» – подходящий оппонент для команды нашего Романа Яремчука и почти нашего Паулу Фонсеки, чтобы наконец-то прервать эту затянувшуюся черную полосу. Весьма осторожно рекомендую поставить на победу «ткачей». Должно же их, в конце концов, прорвать.

