11 апреля на «Мануэль Мартинес Валеро» пройдет матч 31-го тура Примеры Испании, в котором «Эльче» встретится с «Валенсией». Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

«Эльче»

Команда периодически забирается в Ла Лигу, другое дело, что там редко получается задерживаться. Вот застрять в Сегунде проще, и именно такое и происходило в последние годы – пока летом позапрошлого года тренерский пост не занял Эдер Сарабия. При нем не просто прибавили, но с первой же попытки и достаточно уверенно выиграли право на повышение.

На более высоком уровне новичок уверенно стартовал, бойко набирая очки. Но потом получалось все хуже и хуже. В 2026-м году вообще не было побед, и только в конце марта, перед «окном ФИФА», получилось обыграть прямого конкурента в лице «Мальорки». Впрочем, это все еще может быть только разовое исключение. По крайней мере, после возобновления сезона уступили 0-1 на поле «Райо Вальекано» и вернулись в зону вылета, на восемнадцатую позицию.

«Валенсия»

Клуб в целом котируется куда выше своего соперника. Но при нынешнем владельце, Питере Лиме, вместо привычных амбиций приходится постоянно бороться за выживание, зачастую меняя наставников прямо по ходу темпорады. Именно так, спасать, в разгар прошлого розыгрыша на пост приходил нынешний наставник, Корберан. И тогда справился очень уверенно, не только подняв новых подопечных из зоны вылета, но и подняв на двенадцатое место с 46 очками.

В отличие от предшественников, Карлос не допустил спада и в следующем розыгрыше. Хотя не все получалось и были очень неприятные отрезки. Но в 2026-м году уже было несколько хороших серий побед, которые позволили создать достаточно комфортный отрыв от тройки аутсайдеров. Поборолись в прошлом туре и с «Сельтой», но все же уступили участнику еврокубков 2-3.

Статистика личных встреч

«Валенсия» не проигрывает в шести поединках кряду. Но дважды в трех крайних играх, в том числе и в этом сезоне, ограничивалась ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары хозяев. Прогноз Sport.ua: гости не проиграют с коэффициентом 1.61 по линии БК betking.