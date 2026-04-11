Л. Киченок / Н. Киченок – Хвалинская / Кубка. Смотреть онлайн. LIVE

11 апреля сборные Украины и Польши продолжат матчевое противостояние Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2026.

Игровой день откроют тандемы: Людмила Киченок / Надежда Киченок и Майя Хвалиньская / Мартина Кубка. Ориентировочное время начала поединка – 13:00 по Киеву.

Капитан польской команды Давид Цельт произвел замену – Кубка сыграет вместо Катажины Кавы.

После первого игрового дня сборная Украины ведет со счетом 2:0. Для общей победы необходимо набрать еще одно очко.

Видеотрансляция матча будет доступна на YouTube-канале Setanta Sports, а также на телеканале Setanta Sports+ и платформе setantasports.com.