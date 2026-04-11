Журналист наехал на звезду АЗ из-за поступка перед матчем с Шахтером

Нидерландский журналист Мартен Вейффельс жестко высказался по поводу вингера АЗ Алкмаар Ро-Зангело Дала в связи с тем, что его исключили из стартового состава команды на первый матч 1/4 финала Лиги конференций с донецким «Шахтером» (0:3) из-за опоздания.

«Дал, ты – идиот. Это всем понятно. Свен Мийнанс повторил это на камеру после матча. Как ты можешь опаздывать в такой день? Это, конечно, неприемлемо.

Мийнанс также отметил, что они обсуждали это. Дал делает больше, чем Садик на фланге. Это ясно. АЗ Алкмаар много выиграл бы от того, если бы Дал играл в первом тайме», – сказал Вейффельс в эфире подкаста AD Voetbal.

