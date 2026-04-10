ВИДЕО. Гол Педриньо АЗ признан лучшим в первых матчах 1/4 финала ЛК

Гол бразильского полузащитника донецкого «Шахтера» Педриньо признан лучшим в первых матча 1/4 финала Лиги конференций по итогам голосования среди болельщиков от УЕФА.

Хавбек открыл счет в противостоянии с АЗ Алкмаар своим точным ударом из-за штрафной площади в самую девять. «Горняки», в конечном итог, добыли победу со счетом 3:0.

Для Педриньо данный забитый мяч стал первым в основном раунде еврокубков.

