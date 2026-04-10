Лига конференций10 апреля 2026, 20:09 | Обновлено 10 апреля 2026, 20:12
ВИДЕО. Гол Педриньо АЗ признан лучшим в первых матчах 1/4 финала ЛК
Бразильцу удалось пробить точно в девятку ворот соперника
Гол бразильского полузащитника донецкого «Шахтера» Педриньо признан лучшим в первых матча 1/4 финала Лиги конференций по итогам голосования среди болельщиков от УЕФА.
Хавбек открыл счет в противостоянии с АЗ Алкмаар своим точным ударом из-за штрафной площади в самую девять. «Горняки», в конечном итог, добыли победу со счетом 3:0.
Для Педриньо данный забитый мяч стал первым в основном раунде еврокубков.
