Украина. Премьер лига
11 апреля 2026, 08:36 | Обновлено 11 апреля 2026, 08:41
Голкипер Металлиста 1925: «Отсутствие Пономаренко? Совру, если скажу...»

Даниил Варакута отреагировал на дисквалификацию Матвея Пономаренко

Голкипер харьковского Металлиста 1925 Даниил Варакута отреагировал на дисквалификацию Матвея Пономаренко, из-за которой форвард Динамо пропустит матч 23 тура УПЛ.

– У «Динамо» из-за дисквалификации будет отсутствовать их главный бомбардир Матвей Пономаренко. Тебе и обороне, в частности, будет легче?

– Совру, если скажу, что нет. Да, у киевлян немало классных исполнителей в атакующей линии, однако Пономаренко сейчас набрал очень хорошую форму, забивал в каждом матче, сумел даже отличиться за сборную Украины в своем дебютном поединке. Поэтому на данный момент – это главная ударная сила динамовцев, – сказал Даниил.

Матч Металлист 1925 – Динамо состоится в субботу, 11 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

