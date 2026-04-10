Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хоффенхайм отыграл два гола у Аугсбурга, но вряд ли рад ничьей
Германия
10 апреля 2026, 23:26 | Обновлено 10 апреля 2026, 23:27
Хоффенхайм отыграл два гола у Аугсбурга, но вряд ли рад ничьей

29-й тур Бундеслиги открылся результативным матчем

Getty Images/Global Images Ukraine. Хоффенхайм

29-й тур чемпионата Германии открыли «Аугсбург» и «Хоффенхайм». И если хозяева откровенно доигрывают сезон, не претендуя на еврокубки и не опасаясь вылета, то соперник бьется за попадание в тройку.

Дальние удары Алексиса Клода-Мориса и Михаэля Грегорича стали проблемой для вратаря гостей, и к 14-й минуте счет стал 2:0. Под конец тайма у фаворита сработал корнер, и Робин Гранац метко пробил головой, а вскоре в быстрой атаке поразил цель Базумана Туре – 2:2. Под свисток на перерыв Грегорич пульнул в перекладину.

Во втором тайме было больше борьбы и грубости, а голы остались в прошлом. Клод-Морис не смог отличиться с пенальти, направив мяч мимо цели.

«Хоффенхайм» упустил шанс догнать идущих на третьем месте «РБ Лейпциг» и «Штутгарт» и проигрывает им по два очка. Для команды из Зинсхайма это четвертый матч без побед. Соперник в пятый раз не смог кого-то обыграть и идет 10-м.

Бундеслига, 29-й тур, 10 апреля.

«Аугсбург» – «Хоффенхайм» – 2:2

Голы: Клод-Морис, 11, Грегорич, 14 – Гранац, 35, Туре, 42.

Незабитый пенальти: Клод-Морис, 85.

Михаэль Грегорич РБ Лейпциг Штутгарт Хоффенхайм Аугсбург Робин Гранац Базумана Туре
Руслан Полищук
Руслан Полищук
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем