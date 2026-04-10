Хоффенхайм отыграл два гола у Аугсбурга, но вряд ли рад ничьей

29-й тур чемпионата Германии открыли «Аугсбург» и «Хоффенхайм». И если хозяева откровенно доигрывают сезон, не претендуя на еврокубки и не опасаясь вылета, то соперник бьется за попадание в тройку.

Дальние удары Алексиса Клода-Мориса и Михаэля Грегорича стали проблемой для вратаря гостей, и к 14-й минуте счет стал 2:0. Под конец тайма у фаворита сработал корнер, и Робин Гранац метко пробил головой, а вскоре в быстрой атаке поразил цель Базумана Туре – 2:2. Под свисток на перерыв Грегорич пульнул в перекладину.

Во втором тайме было больше борьбы и грубости, а голы остались в прошлом. Клод-Морис не смог отличиться с пенальти, направив мяч мимо цели.

«Хоффенхайм» упустил шанс догнать идущих на третьем месте «РБ Лейпциг» и «Штутгарт» и проигрывает им по два очка. Для команды из Зинсхайма это четвертый матч без побед. Соперник в пятый раз не смог кого-то обыграть и идет 10-м.

Бундеслига, 29-й тур, 10 апреля.

«Аугсбург» – «Хоффенхайм» – 2:2

Голы: Клод-Морис, 11, Грегорич, 14 – Гранац, 35, Туре, 42.

Незабитый пенальти: Клод-Морис, 85.