  Шведский экс-футболист призвал Роналду завершить карьеру
10 апреля 2026, 23:06
Шведский экс-футболист призвал Роналду завершить карьеру

Андерс Лимпар породил дискуссию вокруг карьеры Криштиану Роналду

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В современном спорте мало кто из спортсменов так же точно определил понятие долголетия, как Криштиану Роналду. В 41 год португалец здорово играет в чемпионате Саудовской Аравии и стремится забить 1000 голов за карьеру.

Бывший полузащитник «Арсенала» Андерс Лимпар призвал великого футболиста задуматься о завершении карьеры, пока не наступил серьезный спад.

«Я восхищаюсь такими парнями, как Лионель Месси и Криштиану Роналду, и тем, как они до сих пор могут играть, это удивительно. Но, конечно же, Роналду должен закончить карьеру после чемпионата мира?

Зачем начинать новый путь в МЛС в 41 год? – сказал Лимпар. – Это непростая лига. Там много очень хороших игроков. Мое послание Роналду: ради своего наследия забей свои 1000 голов, а затем заверши карьеру».

Роналду остается забить 33 гола до тысячи.

ВИДЕО. Три пенальти из воздуха? Жалоба Аль-Ахли удивила
ВИДЕО. Гол + ассист экс-игрока Ливерпуля не спас Аль-Иттифак от поражения
Роналду не спал по ночам. Маккенни рассказал об удивительном ритуале
Разван ЛУЧЕСКУ: «Отец родился в лачуге. Он прошел через все»
Футбол | 10 апреля 2026, 23:07 0
Разван ЛУЧЕСКУ: «Отец родился в лачуге. Он прошел через все»
Разван ЛУЧЕСКУ: «Отец родился в лачуге. Он прошел через все»

Сын экс-коуча «Шахтера» и «Динамо» выступил с прощальной речью в адрес отца…

Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
Футбол | 10 апреля 2026, 06:23 6
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок

Вечером 9 апреля состоялись первые поединки 1/4 финала ЛК

Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
Футбол | 10.04.2026, 07:12
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
Теннис | 10.04.2026, 19:57
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
Наследство Луческу. Что Мирча оставил жене, сыну, внукам и правнуку
Футбол | 10.04.2026, 15:00
Наследство Луческу. Что Мирча оставил жене, сыну, внукам и правнуку
Наследство Луческу. Что Мирча оставил жене, сыну, внукам и правнуку
Популярные новости
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
10.04.2026, 07:37 6
Футбол
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
08.04.2026, 23:55 24
Футбол
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
10.04.2026, 08:07 7
Футбол
Ребров прямо сказал футболисту, что не рассчитывает на него
Ребров прямо сказал футболисту, что не рассчитывает на него
09.04.2026, 08:09 4
Футбол
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
09.04.2026, 13:28 135
Футбол
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
09.04.2026, 11:11 18
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я больше не хочу видеть его в боксе, это страшно»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я больше не хочу видеть его в боксе, это страшно»
09.04.2026, 02:42
Бокс
Камбэк c 0:3 и серия пенальти. Определился второй финалист Кубка Украины
Камбэк c 0:3 и серия пенальти. Определился второй финалист Кубка Украины
09.04.2026, 21:15
Футзал
