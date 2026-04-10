Шведский экс-футболист призвал Роналду завершить карьеру
Андерс Лимпар породил дискуссию вокруг карьеры Криштиану Роналду
В современном спорте мало кто из спортсменов так же точно определил понятие долголетия, как Криштиану Роналду. В 41 год португалец здорово играет в чемпионате Саудовской Аравии и стремится забить 1000 голов за карьеру.
Бывший полузащитник «Арсенала» Андерс Лимпар призвал великого футболиста задуматься о завершении карьеры, пока не наступил серьезный спад.
«Я восхищаюсь такими парнями, как Лионель Месси и Криштиану Роналду, и тем, как они до сих пор могут играть, это удивительно. Но, конечно же, Роналду должен закончить карьеру после чемпионата мира?
Зачем начинать новый путь в МЛС в 41 год? – сказал Лимпар. – Это непростая лига. Там много очень хороших игроков. Мое послание Роналду: ради своего наследия забей свои 1000 голов, а затем заверши карьеру».
Роналду остается забить 33 гола до тысячи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
