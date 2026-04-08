11 известных игроков возрастом 40 лет и старше, которые продолжают карьеру

Большинство игроков завершает карьеру к 35-ти годам, но некоторые из них считают, что это слишком рано. Футбольная карьера коротка, она бывает только раз в жизни, поэтому эти игроки максимально используют свой шанс, продолжая выступления до 40 лет и более. А кто-то из них еще и поедет на ближайший чемпионат мира.

Далее расскажем об 11-ти известных ветеранах, которые все еще продолжают карьеру.

Мануэль Нойер («Бавария», 40 лет)

Один из лучших и самых разносторонних вратарей в истории совсем недавно отпраздновал 40-летие. Нойер остается основным голкипером и капитаном «Баварии», но его контракт рассчитан до конца сезона, после чего, как ожидается, его долгосрочным преемником станет Йонас Урбиг.

Однако продление контракта с Нойером, который завершил международную карьеру в 2024 году, в «Баварии» не исключают. Переговоры начнутся после того, как сам игрок поймет, насколько хорошо он справился с физическими проблемами, которые мешали ему в этом сезоне.

Эшли Янг («Ипсвич», 40 лет)

В прошлом сезоне Янг играл в Премьер-лиге за «Эвертон», после чего перешел в «Ипсвич» на правах свободного агента и впервые за 20 лет оказался в Чемпионшипе. 40-летний фулбек провел 15 матчей за свой нынешний клуб, 5 из которых – в стартовом составе.

Останется ли Эшли в команде после истечения контракта ближайшим летом, покажет время. Янг по-прежнему настолько энергичен, что ничего исключать нельзя. В лучшие годы он был наиболее известен выступлениями за «Астон Виллу» и «Манчестер Юнайтед», а также сыграл 39 матчей за сборную Англии в период с 2007 до 2018 года.

Тьяго Силва («Порту», 41 год)

Будучи уже в солидном возрасте, Силва 4 года играл за «Челси» в АПЛ, где был одним из лучших защитников команды. В 2024 году Тьяго вернулся во «Флуминенсе», но в январе 2026-го снова появился в Европе, совершив еще один камбэк.

В этот раз Силва вернулся в «Порту» через 20 лет после выступлений за резервную команду. С начала года 41-летний защитник сыграл 8 матчей за клуб во всех турнирах, ​​включая все 90 минут обоих матчей 1/8 финала Лиги Европы против «Штутгарта». Тьяго все еще впечатляет.

Рауль Альбиоль («Пиза», 40 лет)

Альбиоль играет еще с тех далеких времен, когда сборная Испании с ним в составе выиграла Евро-2008, чемпионат мира-2010 и Евро-2012. В лучшие годы своей карьеры Рауль выступал за «Валенсию», мадридский «Реал», «Наполи» и «Вильярреал».

В сентябре, за несколько дней до своего 40-летия, Альбиоль перешел в «Пизу», вернувшись в Италию через 6 лет после отъезда. Опытный защитник сыграл 8 матчей за новичка Серии А в итальянском первенстве, причем 5 – в стартовом составе. Если бы не мышечные проблемы, наверняка, испанец провел бы больше времени на поле, но годы все же берут свое.

Данте («Ницца», 42 года)

Обычно, когда клубы подписывают игроков старше 30-ти лет, ожидается, что они будут играть за них недолго. Вероятно, когда «Ницца» подписала 32-летнего Данте из «Вольфсбурга» в 2016 году, никто и не представлял, что он проведет в этом клубе 10 лет.

Однако бразилец нарушил все законы природы, сыграв более 300 матчей за «Ниццу» к настоящему времени. Он даже попал в символическую сборную Лиги 1 по итогам сезона 2023/24, когда, будучи в 40-летнем возрасте, провел наибольшее количество минут на поле среди всех игроков «Ниццы». Однако летом по завершении контракта Данте все же покинет клуб и, вероятно, завершит карьеру.

Лука Модрич («Милан», 40 лет)

После 13-ти лет в «Реале», полных трофеев и успеха, Модрич остался в Европе и перешел в «Милан». Это свидетельство того, что Лука футбол любит больше, чем деньги. В 40-летнем возрасте именитый полузащитник сыграл 30 матчей за «россонери» в текущем сезоне Серии А, 29 из которых – в стартовом составе.

Не исключено, что стороны продлят контракт летом. Модрич может воспользоваться опцией в своем соглашении – причем решение будет зависеть от него, а не от клуба. Но сначала Лука сосредоточится на своем пятом чемпионате мира, после того как сборная Хорватии завоевала вместе с ним серебряную и бронзовую медали в 2018 и 2022 годах.

Джеймс Милнер («Брайтон», 40 лет)

Милнер, установивший рекорд по количеству матчей в Премьер-лиге, проводит 24-й сезон подряд в высшем дивизионе Англии и третий – в составе «Брайтона».

Универсальный экс-хавбек «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» в текущем сезоне чаще выходит на замену, но тем не менее провел более 700 минут на поле в матчах АПЛ и выходил в стартовом составе в четырех из пяти последних матчей «Брайтона» в лиге.

Санти Касорла («Овьедо», 41 год)

Касорла покинул Европу и «Вильярреал» в 2020 году и перешел в катарский «Аль-Садд», но через 3 года вернулся в Испанию, подписав контракт с «Овьедо». Санти хотел бесплатно играть за родной клуб, но по правилам лиги должен был получать хотя бы минимальную зарплату.

В то время «Овьедо» выступал в Сегунде, но звездный ветеран помог «синим» выйти в Ла Лигу в своем втором сезоне. После этого Касорла стал капитаном команды в ее первой кампании высшего дивизиона за 24 года. 41-летний бывший плеймейкер «Арсенала» сыграл 21 матч в нынешнем сезоне Ла Лиги и даже отметился одним ассистом.

Лукас Подольски («Гурник Забже», 40 лет)

Прошло более десяти лет с тех пор, как Подольски играл в одной из пяти ведущих европейских лиг, завершив свою карьеру в «Арсенале» арендой в «Интере». С тех пор бывший нападающий сборной Германии поиграл в Турции и Японии, после чего вернулся на историческую родину в Польшу, где перешел в «Гурник Забже» в 2021-м году.

40-летний форвард забил 25 голов в 130 матчах за свою нынешнюю команду и стал лучшим ассистентом польской высшей лиги в сезоне 2022/23. Его клуб, акционером которого он стал в декабре, занимает сейчас 3-е место в турнирной таблице. Подольски отмечал, что текущий сезон, скорее всего, станет последним в его карьере. Но Лукас может передумать, если его команда совершит «спортивный прорыв».

Криштиану Роналду («Аль-Наср», 41 год)

Когда-то Роналду и его давний соперник Лионель Месси (которому, кстати, еще нет 40) попрощаются с футболом, но этот день еще не настал. Ближайшим летом Криштиану будет представлять Португалию на своем шестом чемпионате мира и продолжает свой путь к отметке в 1000 голов за карьеру.

У Роналду остается еще 1 год контракта с «Аль-Насром», за который он забил 115 голов в 131 матче с 2023 года, поэтому он вряд ли уже выиграет что-то масштабное на клубном или индивидуальном уровне. При этом Криштиану остается одним из самых узнаваемых и влиятельных футболистов мира – даже в 41 год.

Эдин Джеко («Шальке», 40 лет)

Джеко забил за Боснию в ворота Уэльса в полуфинале плей-офф чемпионата мира, а ассистировал ему Керим Алайбегович – игрок, который еще даже не родился, когда экс-форвард «Ромы» и «Манчестер Сити» дебютировал в сборной. Теперь опытный нападающий ждет второй чемпионат мира в своей карьере после того, как Босния обыграла Италию в последнем матче плей-офф.

Джеко, забивший более 20 голов за «Фенербахче» в прошлом сезоне, в начале нынешней кампании неудачно выступал за «Фиорентину», но потом перешел в «Шальке» во вторую Бундеслигу, где на данный момент забил 6 голов и отдал 3 ассиста в 8 матчах, переживая подъем карьеры в 40 лет.

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам Planet Football