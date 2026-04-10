В матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в субботу, 11 апреля, встретятся харьковский «Металлист 1925» и киевское «Динамо».

Команды сыграют на Центральном городском стадионе в Житомире в 15:30 по киевскому времени. Главным арбитром назначен Роман Блавацкий.

«Металлист 1925» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 35 баллов. «Динамо» разместилось на четвертой позиции, имея в своем активе 41 пункт.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

