Игрок Металлиста 1925: «Отсутствие Пономаренко не дает нам преимущества»

Полузащитник харьковского «Металлиста 1925» Игорь Когут отметил сильные стороны «Динамо», завтрашнего соперника по матчу чемпионата Украины.

– Сейчас у них сплав опыта и молодости. Поэтому они амбициозны, голодны к победам. У многих это первые игры в УПЛ. У них есть еще эйфория, они на желании, поэтому я думаю, желанием они и сильны.

– Плюс – нет Матвея Пономаренко, получившего красную карточку.

– Ну, конечно, плюс. Человек забивал столько голов, поэтому я считаю, безусловно, для нас это плюс. Но отсутствие его не дает нам какого-либо дополнительного преимущества, и вместо него выйдет такой же футболист, который может решать эпизоды.

Матч «Металлист 1925» – «Динамо» состоится в субботу и начнется в 15:30.