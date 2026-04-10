  4. Игрок Металлиста 1925: «Отсутствие Пономаренко не дает нам преимущества»
Украина. Премьер лига
10 апреля 2026, 20:39 | Обновлено 10 апреля 2026, 20:44
332
1

Игрок Металлиста 1925: «Отсутствие Пономаренко не дает нам преимущества»

«Динамо» сильно желанием – считает полузащитник харьковского «Металлиста 1925» Игорь Когут

10 апреля 2026, 20:39 | Обновлено 10 апреля 2026, 20:44
332
1 Comments
Игрок Металлиста 1925: «Отсутствие Пономаренко не дает нам преимущества»
ФК Динамо Киев

Полузащитник харьковского «Металлиста 1925» Игорь Когут отметил сильные стороны «Динамо», завтрашнего соперника по матчу чемпионата Украины.

– Сейчас у них сплав опыта и молодости. Поэтому они амбициозны, голодны к победам. У многих это первые игры в УПЛ. У них есть еще эйфория, они на желании, поэтому я думаю, желанием они и сильны.

– Плюс – нет Матвея Пономаренко, получившего красную карточку.

– Ну, конечно, плюс. Человек забивал столько голов, поэтому я считаю, безусловно, для нас это плюс. Но отсутствие его не дает нам какого-либо дополнительного преимущества, и вместо него выйдет такой же футболист, который может решать эпизоды.

Матч «Металлист 1925» – «Динамо» состоится в субботу и начнется в 15:30.

Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Футбол | 10 апреля 2026, 19:05 7
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»

Президенту УАФ нужно решать вопрос не только с тренером сборной

Наследство Луческу. Что Мирча оставил жене, сыну, внукам и правнуку
Футбол | 10 апреля 2026, 15:00 2
Наследство Луческу. Что Мирча оставил жене, сыну, внукам и правнуку
Наследство Луческу. Что Мирча оставил жене, сыну, внукам и правнуку

Экс-наставник Шахтера и Динамо умел зарабатывать и выгодно инвестировать деньги

САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
Футбол | 10.04.2026, 09:18
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
Флик назвал один главный турнир для Барселоны в нынешнем сезоне
Футбол | 10.04.2026, 19:56
Флик назвал один главный турнир для Барселоны в нынешнем сезоне
Флик назвал один главный турнир для Барселоны в нынешнем сезоне
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Футбол | 09.04.2026, 23:56
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Когут, нічого плазувати перед тим дніщенським динамо. Повинні вийти і жорстко зробити свою справу по-чоловічому
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
10.04.2026, 07:37 6
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Ему заплатили слишком много. Это точно его последний бой»
Майрис БРИЕДИС: «Ему заплатили слишком много. Это точно его последний бой»
09.04.2026, 04:02
Бокс
Камбэк c 0:3 и серия пенальти. Определился второй финалист Кубка Украины
Камбэк c 0:3 и серия пенальти. Определился второй финалист Кубка Украины
09.04.2026, 21:15
Футзал
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
09.04.2026, 13:28 135
Футбол
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
10.04.2026, 08:53 5
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я больше не хочу видеть его в боксе, это страшно»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я больше не хочу видеть его в боксе, это страшно»
09.04.2026, 02:42
Бокс
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
10.04.2026, 08:07 7
Футбол
