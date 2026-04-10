Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф Сабо назвал футболиста Динамо, который может перейти в ПСЖ или Реал
10 апреля 2026, 10:44 |
630
2

Йожеф Сабо назвал футболиста Динамо, который может перейти в ПСЖ или Реал

Опытный украинский тренер уверен, что Матвей Пономаренко имеет очень хорошие перспективы

10 апреля 2026, 10:44 |
630
2 Comments
Йожеф Сабо назвал футболиста Динамо, который может перейти в ПСЖ или Реал

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо считает, что талантливый форвард «бело-синих» Матвей Пономаренко имеет все шансы, чтобы в будущем перейти в именитые европейские клубы.

Однако, опытный специалист уверен, что 20-летний нападающий имеет существенный недостаток – пижонство, которое может помешать раскрыть весь потенциал:

«Я не раз и не два говорил, что Пономаренко – пижон! И мое мнение пока так и не изменилось по отношению к нему в этом плане. Впервые я его так назвал еще два года назад...

Как футболист, он очень талантливый парень, у него есть все данные вырасти в качественного нападающего, не устаю об этом говорить, и перейти из «Динамо» в хороший европейский клуб калибра «Реала» или ПСЖ», – рассказал Сабо.

В нынешнем сезоне Пономаренко провел 17 матчей за первую команду «Динамо», в которых забил десять голов. В марте форвард дебютировал за сборную Украины, где отметился результативным ударом за две игры.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Матвей Пономаренко Йожеф Сабо Реал Мадрид ПСЖ
Николай Тытюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
Сборную Украины может возглавить тренер, которого будет слушать Ярмоленко
Комментарии 2
З Понамаренко все зрозуміло,  а Михавко, Шапаренко,Буяльський
сабо иди в....!!!!!
Ребров прямо сказал футболисту, что не рассчитывает на него
