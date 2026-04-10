Атлетико не победит, Реал не забьет много. Прогнозы на 31 тур Ла Лиги

Футбольная статистика без контекста совершенно ничего не стоит. Так, например, эта сеньорита говорит, что «Барселона» была успешнее «Атлетико» в личных встречах команд в этом сезоне: на ее счету 3 победы в 5 дуэлях. Что же на самом деле? Каталонцы уступили сопернику в ключевых матчах. Из-за поражения в Кубке Испании (0:4) остались без внутреннего трофея, из-за совсем свежего поражения в Лиге чемпионов (0:2) могут снова не выиграть главный клубный турнир. На данный момент все выглядит так, что «Атлетико» проиграл «Барселоне» только те матчи, в которых мог себе это позволить. И победил во всех значимых для себя. Статистика назовет каталонцев более успешными в поединках с мадридцами, а болельщик зафиксирует для себя: «матрасники» вышли итоговыми победителями из этих многочисленных дуэлей. Потому что цифры – далеко не все. Нужно правильно их интерпретировать, а для этого – быть в контексте и смотреть футбол.

Чтобы быть в контексте «Барселоны» и «Атлетико», имеет смысл смотреть и обсуждать Ла Лигу. Ниже определяемся с ожиданиями от матчей Примеры в эти выходные, чтобы лучше подготовиться к их просмотру.

10.04. Реал Мадрид – Жирона, ТМ3.5, кф. 1.81

Еще неделю назад этому «Реалу» было не до игры с «Мальоркой» (1:2). Прошло 7 дней – теперь мадридцы отстают от «Барселоны» в таблице на целых 7 очков и мыслями полностью в Мюнхене. Если команда не нашла мотивации в прошлые выходные, то почему должна найти ее сейчас? Хотя даже если бы с желанием проблем не было, большое количество голов «Реала» все равно не было бы гарантировано: аж в 8 из 11 последних туров коллектив из столицы останавливался максимум на паре забитых голов. Мбаппе и Вини – крутые и стабильные, но не уничтожают обороны соперников. Делают обычно ровно столько, сколько нужно. В первом круге этот «Реал» огорчил «Жирону» лишь один раз (1:1). Что касается каталонцев, то все даже проще: им просто некем забивать. Ванат травмировался, а у второго лучшего бомбардира команды в ЛЛ 5 голов за 9 месяцев игры в футбол. «Реал» до сих пор почему-то считают голевой машиной, хотя ТМ3.5 сыграл аж в 13 из 17 его последних матчей Примеры.

11.04. Реал Сосьедад – Алавес, Обе забьют и ТБ2,5, кф. 2.28

«Алавес» – команда, которая хочет играть прагматично и от обороны. Хочет, но не может: пропускает слишком часто. Текущая серия команды с пропущенными голами в чемпионате составляет уже 15 матчей… В большинстве из них «Алавес» получал в свои ворота как минимум 2 гола, в частности в 5 из 6 последних туров. То есть защита окончательно закончилась. Хорошо, что в клубе-аутсайдере это понимают – поэтому реагируют изменением настроек на более атакующие. «Алавес» никогда не играл ярко, но вот его результаты в последних турах: 2:2, 0:2, 2:3, 1:1, 4:3, 2:2. Забивает. Пропускает. В 2 турах подряд успевает обменяться голами с соперником еще до перерыва. А все потому, что нуждается в очках: у команды всего +3 от зоны вылета, поэтому не забивать для нее не вариант. То же самое с «Сосьедадом», для которого даже каждая ничья сейчас – скорее потерянные 2 очка, чем заработанное 1, ведь без побед –4 от «Бетиса» и потенциальной зоны ЛЧ не отыграешь. У него, кстати, ставка на ОЗ+ТБ2.5 сыграла аж в 6 из 8 последних туров Ла Лиги.

11.04. Эльче – Валенсия, К2 забьет 1-2 гола, кф. 1.58

В Ла Лиге чемпионские раунды – никто уже не дурачится. «Эльче» и «Валенсия» соревнуются за сохранение прописки в Ла Лиге, но у «летучих мышей» больше опыта игры на высоком уровне. Более богатый опыт успешной борьбы за выживание. В конце концов, просто лучшие игроки в составе. Команда должна если не побеждать на арене прямого конкурента, то хотя бы провести хороший матч, а если так – и забить мяч-другой. В последнее время удавалось: «Валенсия» отличилась в 6 из 7 последних туров чемпионата. В гостях играет стабильно плохо, но даже вне дома забивала в 8 из 9 последних выездных матчей в рамках Ла Лиги. Нюанс: ни разу с начала сезона «Валенсия» не забивала 2+ голов на чужом поле за матч. Выездные матчи в роли второго номера, первого, в качестве фаворита и аутсайдера – ничего не помогало. «Эльче» пропускал в 6 турах подряд, не побеждал в 12 из 13 последних – он в ужасной форме, поэтому на ноль не сыграет и сейчас. Но аж 3 пропущенных дома от аутсайдера? Ну, как-то слишком, разве нет?

11.04. Барселона – Эспаньол, ТБ3.5, кф. 1.74

У каталонцев +7 в чемпионате Испании от «Реала», а в ЛЧ – 2 гола отставания от «Атлетико» после первого матча, так что да: в дерби лидер лиги пойдет на ротацию. И если для защиты это может означать катастрофу (привет, Араухо!), то вот для атаки выход на поле со старта Рэшфорда, Фермина, Гави и Феррана – более чем нормально. Эти футболисты способны создавать много моментов и забивать немало голов. Может, не в топ-матчах, но ведь и «Эспаньол» – далеко не топ. Второй клуб Каталонии не побеждает уже 13 матчей подряд в чемпионате. Пропустил в 13 из 14 последних. В 5 из 6 крайних выездных матчей позволял своим соперникам забить в свои ворота как минимум дважды. Соперникам, в составах которых не было звезд – а здесь «Барселона». «Эспаньол» без турнирной мотивации и с нездоровым желанием играть в футбол: аж в 9 из 10 последних туров он и забил, и пропустил, аж половину из них провел на ТБ3.5. Сейчас будет развлекаться на «Камп Ноу». Насчет результата не уверен – но голам быть.

11.04. Севилья – Атлетико, 1Х+ТМ3.5, кф. 1.8

Уже полтора-два месяца «Атлетико» играет в Ла Лиге в основном запасными. Апогеем стало то, что команда выставила резерв в чемпионате перед ответным матчем с «Барселоной» в Кубке Испании после домашнего 4:0 в первой игре. То есть нынешние 2:0 в ЛЧ – не повод задействовать лучших в чемпионате в выходные. Нет, снова будут играть в основном запасные. Да и даже те будут мыслями в полуфинале ЛЧ. У «Атлетико» только 4 победы на выезде в 14 турах Ла Лиги в этом сезоне – ужасная статистика, которую не исправят резервисты. Точно не в игре с более мотивированной командой. «Севилья» находится над самой зоной вылета, поэтому заинтересована хотя бы в ничьей с «Атлетико». Шансы есть: на этом поле в течение сезона уже проигрывала «Барселона», а сама «Севилья» здесь не уступала в 4 из 5 последних матчей. Команда не в форме, но разве «матрасники» намного лучше? Проиграли в 4 из 8 предыдущих туров. Забили максимум один гол в 6 из 9 последних. Поэтому 1Х. В 5 из 6 последних случаев, когда «Севилья» набирала очки, делала это через ТМ3.5.

12.04. Осасуна – Бетис, П1, кф. 2.16

6 туров подряд «Бетис» не побеждает в чемпионате. В прошлом туре стал первым клубом за 14 игровых недель Ла Лиги, который не смог ни разу огорчить «Эспаньол» (0:0). Есть только 2 варианта: 1) севильцы в глубоком кризисе; 2) команда забила на Примеру. Что касается последнего: имеет право. В ЛЕ среди фаворитов на титул и с 1:1 против «Браги» после первого выездного матча. В любом случае фиксируем: «Бетис» почему-то больше не может выигрывать в чемпионате. В гостях откровенно страдает: 2 поражения подряд и 4 с 7 последних попыток. А до этого ведь была полугодичная серия без выездных неудач вообще… «Бетис» сдаёт, а вот «Осасуна» – наоборот. Команда уступила лишь в 2 из 11 последних туров, в обоих случаях – в гостях. На собственном поле в последний раз проигрывала еще осенью, победила здесь в 5 из 8 последних матчей, в том числе однажды сам «Реал» (2:1). «Осасуна» забивала во всех домашних матчах сезона, а «Бетис» отличился максимум раз в 7 из 8 выездных. Победит та команда, которая в лучшей форме.

12.04. Мальорка – Райо Вальекано, 1Х и обе забьют, кф. 2.36

С одной стороны, классика: «Мальорка» только что одолела «Реал», так что теперь может красиво и по всем канонам жанра проиграть в следующем же туре кому-то значительно слабее мадридцев. С другой же стороны: ну не «Райо» ведь! «Вальекано» играл в ЛК на неделе, так что устал. Побеждал в гостях лишь трижды за сезон, в последний раз – еще в прошлом году. После крайней выездной победы пытался выиграть хоть у кого-то еще раз на чужом поле еще 9 раз – в 6 случаях не добивался даже ничьей. «Мальорка» в хорошем настроении, поэтому помогать «Райо» прервать его многомесячную неудачную серию не станет. Да о чем вообще речь, если местные победили аж в 4 из 6 последних домашних матчей? Пойдут за победой снова. Но такое дело…. Сделают это через пропущенный мяч. В очередной раз. 5 последних побед на собственном поле «Мальорка» одержала не сохранив свои ворота в неприкосновенности. Сейчас у команды целая 15-матчевая серия с пропущенными голами в чемпионате. Команда без обороны – а «Райо» забивал в 9 из 10 последних туров.

12.04. Сельта – Овьедо, Обе забьют, кф. 1.95

Недавно «Алавес» победил 4:3 в матче, в котором проигрывал 0:3. «Мальорка» одолела «Реал» (2:1). У «Овьедо» 2 победы в 3 последних турах, ранее – 3 в стартовых 27 матчах. Короче, вы поняли: наконец-то аутсайдеры Ла Лиги включились на полную. Теперь на них можно положиться. «Овьедо», кстати, до сих пор на последней строчке таблицы и с отставанием в 7 очков от спасительного места – варианта сыграть вничью 8 туров подряд и сохранить прописку у него нет. Нужны именно победы. Поэтому команда попытается забить в ворота «Сельты». Шансы есть: аутсайдер уже 4 тура подряд отличается. Хотя здесь ставка скорее против защиты команды из Виго, в ворота которой влетело аж 6 голов за 2 последних тура чемпионата. «Сельта» весело играет в футбол: и забивала, и пропускала в 7 из 8 предыдущих матчей лиги, в частности в каждом из 5 последних, а в паре последних домашних – еще до перерыва. Пропустит от мотивированного аутсайдера. Но и забьет, ведь «Овьедо» сыграл на ноль в гостях… 0 раз с начала сезона Ла Лиги. Принципиальная позиция, судя по всему.

12.04. Атлетик – Вильярреал, ТМ2.5, кф. 1.86

А кому вообще нужен этот матч? «Атлетик» проваливает сезон: находится лишь в районе середины таблицы, играет в футбол плохо, уже объявил о расставании с Вальверде в мае. Еще есть шансы на финиш в зоне еврокубков, но вряд ли команда после недавнего участия в ЛЧ будет всерьез мотивирована побеждать ради квалификации в ЛК. Лишь 1 победа в 5 последних турах как бы намекает: не будет. У «Вильярреала» другое горе: он слишком хорошо провел осень-зиму. Сейчас в топ-3, шансы на вылет из топ-4 и зоны ЛЧ – мизерные. Тогда зачем стараться? Вот и «субмарина» не знает, поэтому неделю назад даже «Жирону» не сумела огорчить за 90 минут (0:1). Мы рискуем получить матч, в котором ни одна из команд не захочет играть в футбол. Тогда откуда взяться голам? Без учета матчей с клубами из зоны вылета «Атлетик» забил в ЛЛ в этом сезоне 22 мяча за 24 поединка. У «Вильярреала» 4 точных удара по воротам соперников за 5 последних выездов в чемпионате. В первом круге эти клубы сыграли между собой через ТМ1.5 – на этот раз лучше не будет.

13.04. Леванте – Хетафе, П2+ТБ1.5, кф. 4.2

Мы в той точке истории, где ставить на победу «Хетафе» через ТБ – хорошая идея. Как мы здесь оказались? Во-первых, уровень Ла Лиги упал. Во-вторых, в средней группе чемпионата более прагматичные начали доминировать над более романтичными. В-третьих, «Хетафе» набрал форму: победил в 6 из 8 последних матчей Ла Лиги. Причем целых 5 из 6 побед на этом отрезке не со счетом 1:0. По-прежнему очень неприятная и не очень футбольная команда – но как никогда эффективная. В частности, у чужих ворот. Не в последнюю очередь благодаря топ-трансферу Сатриано, у которого 4+1 в 7 последних турах. Главная мысль: у «Хетафе» все действительно очень хорошо. Одолевает уже не только слабых, но и крепких середняков, как «Атлетик» в прошлом туре (2:0), например. «Леванте» – лишь аутсайдер. Мотивированный. С показателем >1 забитого гола за тур. Но без серьезных побед уже давно: в последних 10 турах «летучие мыши» победили лишь дважды, в обоих случаях – таких же аутсайдеров. А у «Хетафе» борьба за – до сих пор не могу поверить! – путевку в ЛЧ. Разный уровень. А лучшая команда еще и более прагматична.

