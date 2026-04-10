Экс-игрок сборной Украины: «Ответный матч для Шахтера будет формальностью»
Хома оценил успех в Лиге конференций
Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Ярослав Хома эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло «горнякам» в польском Кракове разгромить нидерландский АЗ в первом четвертьфинальном поединке Лиги конференций 3:0.
«Были два разных тайма. В первом была равная борьба, соперники особо не рисковали, придирчиво изучая друг друга. Конечно, такое течение событий не мог устраивать, прежде всего, номинальных хозяев Скорее всего, в перерыве их наставник Арда Туран указал подопечным на то, что время на разведку исчерпано и нужно браться за работу. Не исключаю, что весомым стимулом для дончан продемонстрировать все свое умение было присутствие на матче в Кракове президента Рината Ахметова. Во втором тайме «горняки» уже действовали, как в свои лучшие времена.
Таких изменений в настроении дончан гости не заметили и поплатились. Тем более что преимущество футболистов украинской команды в индивидуальном мастерстве сомнений не вызвало. Хватит ли трех забитых мячей «Шахтеру» для выхода в полуфинал Лиги конференций? Если «горняки» будут действовать в Алкмаре, как во втором тайме в Кракове, то ответный матч станет формальностью».
Кристал Пэлас - 48%
Майнц - 21,1%
Райо Вальекано - 17,1%
Шахтер - 6,5%
Страсбур - 5,1%
Фиорентина - 1,1%
АЕК - 0,7%
АЗ Алкмаар - 0,4%