Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Италия нашла способ, как 100% попасть на чемпионат мира
Чемпионат мира
10 апреля 2026, 18:35
Сборная Италии

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике, четыре года спустя главный турнир планеты примут Испания, Португалия и Марокко, а в 2034-м – Саудовская Аравия. Вскоре начнется выдвижение кандидатов на право организовать чемпионат мира 2038 года. Претендентом на проведение соревнований готовится стать Италия.

Четырехкратные чемпионы мира в третий раз подряд не смогли пробиться в финальную часть: две недели назад футболисты Дженнаро Гаттузо в плей-офф вылетели от боснийцев. Если заявка Италии победит, то нервотрепка с отборочным турниром исключена – организатор попадает в финальную часть автоматически.

Конкурентами Италии могут быть британцы, США, Канада и Мексика, а также Австралия, Новая Зеландия, Индонезия и Фиджи.

По теме:
КОЛЛИНА: «На ЧМ болельщики смогут увидеть события с перспективы арбитра»
Есть ли представители Украины? Утвержден список арбитров на ЧМ-2026
Сбежал с болот. Известный российский голкипер сменил гражданство
сборная Италии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук
Руслан Полищук Источник
Оцените материал
(46)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
Футбол | 10 апреля 2026, 08:07 7
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион

Артем может перейти в «Фенербахче»

Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
Футбол | 10 апреля 2026, 06:23 6
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок

Вечером 9 апреля состоялись первые поединки 1/4 финала ЛК

Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
Футбол | 10.04.2026, 09:23
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
Флик назвал один главный турнир для Барселоны в нынешнем сезоне
Футбол | 10.04.2026, 19:56
Флик назвал один главный турнир для Барселоны в нынешнем сезоне
Флик назвал один главный турнир для Барселоны в нынешнем сезоне
Украина – Польша – 1:0. Эффектная баранка: Костюк одолела лидера соперниц
Теннис | 10.04.2026, 18:40
Украина – Польша – 1:0. Эффектная баранка: Костюк одолела лидера соперниц
Украина – Польша – 1:0. Эффектная баранка: Костюк одолела лидера соперниц
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
09.04.2026, 03:22 1
Бокс
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
09.04.2026, 11:11 16
Футбол
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
10.04.2026, 07:37 6
Футбол
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
10.04.2026, 08:53 4
Футбол
Бивол отреагировал на желание Усика стать президентом Украины
Бивол отреагировал на желание Усика стать президентом Украины
09.04.2026, 00:02 2
Бокс
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: яркая победа ПСЖ, фиаско Барселоны
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: яркая победа ПСЖ, фиаско Барселоны
09.04.2026, 06:23 2
Футбол
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
09.04.2026, 13:28 135
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем