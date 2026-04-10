Италия нашла способ, как 100% попасть на чемпионат мира

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике, четыре года спустя главный турнир планеты примут Испания, Португалия и Марокко, а в 2034-м – Саудовская Аравия. Вскоре начнется выдвижение кандидатов на право организовать чемпионат мира 2038 года. Претендентом на проведение соревнований готовится стать Италия.

Четырехкратные чемпионы мира в третий раз подряд не смогли пробиться в финальную часть: две недели назад футболисты Дженнаро Гаттузо в плей-офф вылетели от боснийцев. Если заявка Италии победит, то нервотрепка с отборочным турниром исключена – организатор попадает в финальную часть автоматически.

Конкурентами Италии могут быть британцы, США, Канада и Мексика, а также Австралия, Новая Зеландия, Индонезия и Фиджи.