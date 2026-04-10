Обнародованы стартовые составы на поединок УПЛ Рух – Колос
Матч состоится 10 апреля в 18:00 по киевскому времени
Обнародованы стартовые составы на поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги между «Рухом» и «Колосом».
Встречу примет стадион «Арена Львов» Начало матча запланировано на 18:00 по киевскому времени.
«Рух» с 19 пунктами идет на 14-м месте. «Колос» набрал 33 очка и занимает седьмую позицию таблицы.
Рух: Герета, Китела, Товарницкий, Пидгурский, Киричок, Бойко, Таллес, Притула, Клайвер, Тутти, Диалло,
Колос: Пахолюк, Рухадзе, Бурда, Козик, Понедельник, Теллес, Денисенко,Гагнидзе, Гусол, Кане, Климчук
