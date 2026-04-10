  4. Динамо выступило с официальным заявлением относительно ключевого матча
10 апреля 2026, 16:30
Динамо выступило с официальным заявлением относительно ключевого матча

Поединок с «Буковиной» состоится в Тернополе

ФК Динамо

Пресс-служба «Динамо» официально сообщила, что утверждены место, дата и время проведения матча 1/2 финала Кубка Украины.

На стадии полуфинала национального Кубка «бело-синие» сыграют с лидером Первой лиги, «Буковиной». Согласно регламенту, киевляне проведут этот поединок на выезде.

Матч состоится во вторник, 21 апреля, на «Тернопольском городском стадионе им. Р. Шухевича» в Тернополе. Начало встречи – в 18:00.

Напомним, что в текущем розыгрыше Кубка Украины «Динамо» уже успело обыграть «Александрию» (2:1) в 1/16 финала, «Шахтер» (2:1) в 1/8 финала и «Ингулец» (2:0) в 1/4 финала.

Динамо Киев Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы стадион им. Шухевича Буковина - Динамо
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
