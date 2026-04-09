  4. Защитник Буковины может успеть восстановиться к матчу с Динамо
Украина. Первая лига
09 апреля 2026, 21:43
309
1

Защитник Буковины может успеть восстановиться к матчу с Динамо

Даниил Карась травмировался в центральном матче тура

ФК Буковина. Даниил Карась

Как стало известно Sport.ua, центральный защитник перволиговой «Буковины» Даниил Карась не поможет своей команде в календарном поединке 23 тура с ФК «Феникс-Мариуполь», который состоится 12 апреля.

В предыдущем матче с одним из основных преследователей – «Левым Берегом». он травмировал нос и вынужден был попросить замену на 63-й минуте.

По имеющейся информации, есть основания надеяться, что стопер успеет вернуться в строй к полуфинальному поединку Кубка Украины с киевским «Динамо», который запланирован на 22 апреля.

В текущем сезоне Даниил Карась принял участие в 19 матчах Первой лиги и в двух поединках Кубка Украины.

Пока черновицкая команда уверенно лидирует, набрав 60 очков, опережая ближайшего конкурента – «Черноморец» на 12 пунктов.

По теме:
Чернигов – Нива Т. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Клуб Первой лиги назначил нового главного тренера
Прикарпатье – Подолье. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
чемпионат Украины по футболу инсайд Первая лига Украины Кубок Украины по футболу Феникс-Мариуполь Даниил Карась Буковина Черновцы Динамо Киев травма носа
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Бокс | 09 апреля 2026, 03:22 1
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»

Украинец – об отношениях с Джошуа

В состав Динамо вернулся ключевой игрок перед топ-матчем УПЛ
Футбол | 09 апреля 2026, 05:59 1
В состав Динамо вернулся ключевой игрок перед топ-матчем УПЛ
В состав Динамо вернулся ключевой игрок перед топ-матчем УПЛ

Михавко поможет в игре с Металлистом 1925

Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Футбол | 09.04.2026, 02:55
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
КОСТЮК: «Если поеду в Штутгарт, снова в первых кругах буду играть с топ-10»
Теннис | 09.04.2026, 15:14
КОСТЮК: «Если поеду в Штутгарт, снова в первых кругах буду играть с топ-10»
КОСТЮК: «Если поеду в Штутгарт, снова в первых кругах буду играть с топ-10»
Фрайбург – Сельта. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Футбол | 09.04.2026, 20:16
Фрайбург – Сельта. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Фрайбург – Сельта. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
це костолом
Популярные новости
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
08.04.2026, 09:59 48
Футбол
Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии
Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии
08.04.2026, 20:24 6
Футбол
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: Лунин пропустил дважды, успех канониров
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: Лунин пропустил дважды, успех канониров
08.04.2026, 06:23 2
Футбол
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
08.04.2026, 04:59 5
Футбол
Чисора объявил свое решение после поражения от Уайлдера
Чисора объявил свое решение после поражения от Уайлдера
07.04.2026, 18:01
Бокс
Майрис БРИЕДИС: «Ему заплатили слишком много. Это точно его последний бой»
Майрис БРИЕДИС: «Ему заплатили слишком много. Это точно его последний бой»
09.04.2026, 04:02
Бокс
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
07.04.2026, 18:25 41
Футбол
Суркис обратился к Пономаренко после его езды под 250 км в час
Суркис обратился к Пономаренко после его езды под 250 км в час
08.04.2026, 08:20 36
Футбол
