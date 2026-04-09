Защитник Буковины может успеть восстановиться к матчу с Динамо

Как стало известно Sport.ua, центральный защитник перволиговой «Буковины» Даниил Карась не поможет своей команде в календарном поединке 23 тура с ФК «Феникс-Мариуполь», который состоится 12 апреля.

В предыдущем матче с одним из основных преследователей – «Левым Берегом». он травмировал нос и вынужден был попросить замену на 63-й минуте.

По имеющейся информации, есть основания надеяться, что стопер успеет вернуться в строй к полуфинальному поединку Кубка Украины с киевским «Динамо», который запланирован на 22 апреля.

В текущем сезоне Даниил Карась принял участие в 19 матчах Первой лиги и в двух поединках Кубка Украины.

Пока черновицкая команда уверенно лидирует, набрав 60 очков, опережая ближайшего конкурента – «Черноморец» на 12 пунктов.