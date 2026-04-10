Роберто Карлос: путь от текстильной фабрики к статусу легенды футбола

Роберто Карлос да Силва Роша родился 10 апреля 1973 года в бразильском городе Гарса на ферме Сан-Жозе, где его семья занималась выращиванием кофе. Скромные условия детства сформировали характер будущей футбольной легенды.

Уже в 12 лет Роберто был вынужден устроиться на работу на текстильную фабрику, чтобы помогать семье. Почти 2 года юный бразилец совмещал тяжелый труд с игрой в футбол. Именно там он выступал за местную команду предприятия – «Атлетико Жувентус», демонстрируя свой талант и скорость.

Переломным моментом в его жизни стал июнь 1987 года. На одном из матчей заводской команды присутствовал Адаилтон Ладейра – скаут клуба «Униан Сан-Жуан». Он заметил способного юношу и позже договорился с руководством предприятия и родителями Роберто о просмотре в клубе.

В 1988 году Роберто Карлос успешно прошел отбор в «Униан Сан-Жуан», где и началась его профессиональная футбольная карьера – первый шаг к мировому признанию.

Все, что было дальше – уже история: «Палмейрас» (1993–95), миланский «Интер» (1995–96) и пик карьеры в мадридском «Реале» (1996–2007). После выступлений в Мадриде Роберто успел поиграть за «Фенербахче» (2007–10), «Коринтианс» (2010–11), «Анжи» (2011–12) и «Дели Дайнамос» (2015).

Всего за карьеру Роберто Карлос провел 944 матча за клубы и сборную, в которых защитник забил 114 голов и отдал 179 результативных передач.

Больше всего матчей бразилец сыграл именно за «бланкос» – 527. С ними Карлос стал трехкратным победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА, трех Суперкубков Испании, двух титулов клубного чемпионата мира и четырехкратным чемпионом Испании. Еще несколько трофеев он выиграл, выступая в Турции и Бразилии.

В сборной Бразилии Роберто также добился успеха – чемпион мира 2002 года, обладатель Кубка Америки в сезонах 1996/97 и 1998/99, победитель Кубка конфедераций 1997 года.

Еще легендарный бразилец известен своим ударом: за карьеру он забил 49 голов со штрафных.

