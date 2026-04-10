10 апреля 2026, 16:31
Роберто Карлос: путь от текстильной фабрики к статусу легенды футбола

Сегодня, 10 апреля, празднует 53-й День рождение Роберто Карлос

10 апреля 2026, 16:31 |
169
0
Роберто Карлос: путь от текстильной фабрики к статусу легенды футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Карлос

Роберто Карлос да Силва Роша родился 10 апреля 1973 года в бразильском городе Гарса на ферме Сан-Жозе, где его семья занималась выращиванием кофе. Скромные условия детства сформировали характер будущей футбольной легенды.

Уже в 12 лет Роберто был вынужден устроиться на работу на текстильную фабрику, чтобы помогать семье. Почти 2 года юный бразилец совмещал тяжелый труд с игрой в футбол. Именно там он выступал за местную команду предприятия – «Атлетико Жувентус», демонстрируя свой талант и скорость.

Переломным моментом в его жизни стал июнь 1987 года. На одном из матчей заводской команды присутствовал Адаилтон Ладейра – скаут клуба «Униан Сан-Жуан». Он заметил способного юношу и позже договорился с руководством предприятия и родителями Роберто о просмотре в клубе.

В 1988 году Роберто Карлос успешно прошел отбор в «Униан Сан-Жуан», где и началась его профессиональная футбольная карьера – первый шаг к мировому признанию.

Все, что было дальше – уже история: «Палмейрас» (1993–95), миланский «Интер» (1995–96) и пик карьеры в мадридском «Реале» (1996–2007). После выступлений в Мадриде Роберто успел поиграть за «Фенербахче» (2007–10), «Коринтианс» (2010–11), «Анжи» (2011–12) и «Дели Дайнамос» (2015).

Всего за карьеру Роберто Карлос провел 944 матча за клубы и сборную, в которых защитник забил 114 голов и отдал 179 результативных передач.

Больше всего матчей бразилец сыграл именно за «бланкос» – 527. С ними Карлос стал трехкратным победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА, трех Суперкубков Испании, двух титулов клубного чемпионата мира и четырехкратным чемпионом Испании. Еще несколько трофеев он выиграл, выступая в Турции и Бразилии.

В сборной Бразилии Роберто также добился успеха – чемпион мира 2002 года, обладатель Кубка Америки в сезонах 1996/97 и 1998/99, победитель Кубка конфедераций 1997 года.

Еще легендарный бразилец известен своим ударом: за карьеру он забил 49 голов со штрафных.

ВИДЕО. Легендарный гол Роберто Карлоса в ворота сборной Франции.

ВИДЕО. Подборка голов Роберто Карлоса.

По теме:
Реал Мадрид – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Кто одержал больше всего побед за последние три сезона еврокубков?
С Луниным. Обнародована заявка Реала на игру с Жироной
Роберто Карлос женская сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Палмейрас Фенербахче Интер Милан день рождения Коринтианс видео
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
Футбол | 10 апреля 2026, 08:07 6
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион

Артем может перейти в «Фенербахче»

Трагедия в сборной Польши: из жизни ушел Яцек Магера
Футбол | 10 апреля 2026, 13:12 0
Трагедия в сборной Польши: из жизни ушел Яцек Магера
Трагедия в сборной Польши: из жизни ушел Яцек Магера

Специалиста не стало в возрасте 49 лет

САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
Футбол | 10.04.2026, 09:18
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
Ахметов отреагировал на разгромную победу Шахтера в Лиге конференций
Футбол | 10.04.2026, 08:08
Ахметов отреагировал на разгромную победу Шахтера в Лиге конференций
Ахметов отреагировал на разгромную победу Шахтера в Лиге конференций
Лучшая победа нынешнего Шахтера. Но не без ложки дегтя
Футбол | 10.04.2026, 10:51
Лучшая победа нынешнего Шахтера. Но не без ложки дегтя
Лучшая победа нынешнего Шахтера. Но не без ложки дегтя
Популярные новости
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
10.04.2026, 06:23 4
Футбол
Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии
Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии
08.04.2026, 20:24 6
Футбол
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
08.04.2026, 23:55 24
Футбол
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
09.04.2026, 13:28 131
Футбол
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: яркая победа ПСЖ, фиаско Барселоны
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: яркая победа ПСЖ, фиаско Барселоны
09.04.2026, 06:23 2
Футбол
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
10.04.2026, 07:37 6
Футбол
Бивол отреагировал на желание Усика стать президентом Украины
Бивол отреагировал на желание Усика стать президентом Украины
09.04.2026, 00:02 2
Бокс
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
09.04.2026, 23:56 182
Футбол
