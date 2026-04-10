Роберто Карлос: путь от текстильной фабрики к статусу легенды футбола
Сегодня, 10 апреля, празднует 53-й День рождение Роберто Карлос
Роберто Карлос да Силва Роша родился 10 апреля 1973 года в бразильском городе Гарса на ферме Сан-Жозе, где его семья занималась выращиванием кофе. Скромные условия детства сформировали характер будущей футбольной легенды.
Уже в 12 лет Роберто был вынужден устроиться на работу на текстильную фабрику, чтобы помогать семье. Почти 2 года юный бразилец совмещал тяжелый труд с игрой в футбол. Именно там он выступал за местную команду предприятия – «Атлетико Жувентус», демонстрируя свой талант и скорость.
Переломным моментом в его жизни стал июнь 1987 года. На одном из матчей заводской команды присутствовал Адаилтон Ладейра – скаут клуба «Униан Сан-Жуан». Он заметил способного юношу и позже договорился с руководством предприятия и родителями Роберто о просмотре в клубе.
В 1988 году Роберто Карлос успешно прошел отбор в «Униан Сан-Жуан», где и началась его профессиональная футбольная карьера – первый шаг к мировому признанию.
Все, что было дальше – уже история: «Палмейрас» (1993–95), миланский «Интер» (1995–96) и пик карьеры в мадридском «Реале» (1996–2007). После выступлений в Мадриде Роберто успел поиграть за «Фенербахче» (2007–10), «Коринтианс» (2010–11), «Анжи» (2011–12) и «Дели Дайнамос» (2015).
Всего за карьеру Роберто Карлос провел 944 матча за клубы и сборную, в которых защитник забил 114 голов и отдал 179 результативных передач.
Больше всего матчей бразилец сыграл именно за «бланкос» – 527. С ними Карлос стал трехкратным победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА, трех Суперкубков Испании, двух титулов клубного чемпионата мира и четырехкратным чемпионом Испании. Еще несколько трофеев он выиграл, выступая в Турции и Бразилии.
В сборной Бразилии Роберто также добился успеха – чемпион мира 2002 года, обладатель Кубка Америки в сезонах 1996/97 и 1998/99, победитель Кубка конфедераций 1997 года.
Еще легендарный бразилец известен своим ударом: за карьеру он забил 49 голов со штрафных.
ВИДЕО. Легендарный гол Роберто Карлоса в ворота сборной Франции.
The famous bending free kick scored by Roberto Carlos against France 🤯pic.twitter.com/PlMpWmyYue https://t.co/AbRiFPMfI4— Sports Highlights Digest (@SportsDigestHQ) March 29, 2026
ВИДЕО. Подборка голов Роберто Карлоса.
Roberto Carlos scored some brilliant goals from open play! pic.twitter.com/3pivoyCym0— 90s Football (@90sfootball) December 11, 2025
