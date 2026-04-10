Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «У Челси нет на это права». В Англии рассказали о жизни Мудрика без футбола
Англия
10 апреля 2026, 22:35 | Обновлено 10 апреля 2026, 22:44
318
1

Лиам Твоми поделился деталями тренировок украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Журналист The Athletic Лиам Твоми рассказал подробности тренировок украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, который был временно отстранен от футбола из-за обнаруженного в его организме допинга.

«Он тренируется на базе футбольного клуба «Аксбридж» на северо-западе Лондона уже несколько месяцев. Это происходит за его собственные средства, по его собственной просьбе и договоренности, потому что «Челси» не имеет права ничего для него организовывать.

Меня в этой ситуации интересовало, как футболисту оставаться готовым, когда тебе не разрешено играть в футбол, и ты не знаешь, когда это произойдет. И было довольно интересно узнать, по сути, почему он выбрал ФК «Аксбридж». Важно знать, что я ничего из этого не слышал от него. Я считаю, что он в любом случае довольно застенчивый, замкнутый человек.

Я с ним не разговаривал, просто поздоровался, и это все. На самом деле, он сам не может многое сказать в середине этого процесса. Но он выбрал базу ФК «Аксбридж», думаю, потому что это очень уединенное место. Это общественное учреждение. Он смог арендовать поле. И у них также есть покрытие 3G такого же класса, как у молодых игроков в Швейцарии.

Это намного превосходит уровень, который обычно ожидаешь от клубов третьего дивизиона в Англии. Поэтому легко понять, почему футболист Премьер-лиги, находящийся в своеобразном изгнании, выбрал эту тренировочную базу. И он находится в хорошей форме — в отличной физической форме», — заявил Твоми в эфире подкаста Totally Football Show.

Ранее Твоми назвал моральным жестокостью ситуацию, в которой оказался Мудрик.

По теме:
Михаил Мудрик Челси допинг дисквалификация Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Приїхав би в Україну його б взяли в медіалігу. Мав би можливість побігати трохи  з "зірками"
Ответить
+1
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем