«У Челси нет на это права». В Англии рассказали о жизни Мудрика без футбола
Лиам Твоми поделился деталями тренировок украинца
Журналист The Athletic Лиам Твоми рассказал подробности тренировок украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, который был временно отстранен от футбола из-за обнаруженного в его организме допинга.
«Он тренируется на базе футбольного клуба «Аксбридж» на северо-западе Лондона уже несколько месяцев. Это происходит за его собственные средства, по его собственной просьбе и договоренности, потому что «Челси» не имеет права ничего для него организовывать.
Меня в этой ситуации интересовало, как футболисту оставаться готовым, когда тебе не разрешено играть в футбол, и ты не знаешь, когда это произойдет. И было довольно интересно узнать, по сути, почему он выбрал ФК «Аксбридж». Важно знать, что я ничего из этого не слышал от него. Я считаю, что он в любом случае довольно застенчивый, замкнутый человек.
Я с ним не разговаривал, просто поздоровался, и это все. На самом деле, он сам не может многое сказать в середине этого процесса. Но он выбрал базу ФК «Аксбридж», думаю, потому что это очень уединенное место. Это общественное учреждение. Он смог арендовать поле. И у них также есть покрытие 3G такого же класса, как у молодых игроков в Швейцарии.
Это намного превосходит уровень, который обычно ожидаешь от клубов третьего дивизиона в Англии. Поэтому легко понять, почему футболист Премьер-лиги, находящийся в своеобразном изгнании, выбрал эту тренировочную базу. И он находится в хорошей форме — в отличной физической форме», — заявил Твоми в эфире подкаста Totally Football Show.
Ранее Твоми назвал моральным жестокостью ситуацию, в которой оказался Мудрик.
