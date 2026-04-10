10 апреля 2026, 15:29 | Обновлено 10 апреля 2026, 15:30
168
0

МАТВИЕНКО: «Надеемся, что он снял этот блок и будет чаще приезжать»

Николай прокомментировал приезд Рината Ахметова на матч с АЗ

10 апреля 2026, 15:29 | Обновлено 10 апреля 2026, 15:30
168
0
МАТВИЕНКО: «Надеемся, что он снял этот блок и будет чаще приезжать»
ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко прокомментировал визит президента клуба Рината Ахметова на матч 1/4 финала Лиги конференций с АЗ (3:0) и отметил, что команде не стоит расслабляться несмотря на разгромную победу.

– Вы знаете, в раздевалке такие эмоции, что даже не верят, что это на самом деле. Он как ненастоящий, во-первых.

Во-вторых, вы видели сами, что произошло на поле. Ребята бегали, старались. Это была двойная, тройная мотивация для них, для нас, для всех. Удалось порадовать его. Надеемся, что он снял этот блок, можно так сказать, и будет чаще к нам приезжать на матчи.

– Насколько, по твоему мнению, символичной является сегодняшняя победа? Возможно, именно энергия нашего президента сегодня и двигала команду вперед?

– Я же так и сказал, что это была дополнительная мотивация, потому что он видел это вживую, не по телевизору. Но я знаю, что он всегда с командой, хоть и далеко, но постоянно знает все новости, интересуется нами. Поэтому, я думаю, что это его аура, можно так сказать.

– Из-за сегодняшней уверенной победной игры можно сказать, что «Шахтер» показал, что планы на полуфинал Лиги конференций очень амбициозные?

– Я прокомментирую это очень скромно, потому что мы знаем, что АЗ очень-очень сильная команда, когда играет дома. У них очень сильная поддержка и будем ожидать очень тяжелого матча. 3-0 – это довольно хороший результат, но он не должен нас расслабить.

Николай Матвиенко Ринат Ахметов Шахтер Донецк Лига конференций АЗ Алкмаар Шахтер - АЗ Алкмаар
Иван Чирко Источник: ФК Шахтер Донецк
