Ахметов посетил матч Шахтера впервые за 12 лет

Матч Лиги конференций «Шахтер» – АЗ стартует в 22:00 в Кракове. На игре присутствует президент «горняков» Ринат Ахметов. Он не посещал поединки команды со 2 мая 2014 года, когда «Шахтер» провел последний матч на «Донбасс Арене» с «Ильичевцем».

Ранее президент «Шахтера» пытался посетить каждый матч команды, но дал обещание, что в знак солидарности с болельщиками не будет ходить на футбол, пока коллектив не вернется в Донецк. Позже Ахметов признавал, что сожалел из-за этого обещания.