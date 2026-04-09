Лига конференций09 апреля 2026, 21:54 | Обновлено 09 апреля 2026, 21:56
Ахметов посетил матч Шахтера впервые за 12 лет
Ринат Ахметов появился в Кракове на матче
Матч Лиги конференций «Шахтер» – АЗ стартует в 22:00 в Кракове. На игре присутствует президент «горняков» Ринат Ахметов. Он не посещал поединки команды со 2 мая 2014 года, когда «Шахтер» провел последний матч на «Донбасс Арене» с «Ильичевцем».
Ранее президент «Шахтера» пытался посетить каждый матч команды, но дал обещание, что в знак солидарности с болельщиками не будет ходить на футбол, пока коллектив не вернется в Донецк. Позже Ахметов признавал, что сожалел из-за этого обещания.
А він що, Зеленським забанений санкціями по радбезу умерова?
