Суркис сыграл на ноль. Динамо преследует Шахтер в чемпионате U-19

Юношеская команда Динамо в матче чемпионата Украины U-19 обыграла Металлист 1925 со счетом 2:0 благодаря голам Лобко и Федоренко, а также надежной игре вратаря Суркиса.

Киевляне продолжают гонку за Шахтером. В таблице Динамо отстает от лидера на три очка, но у конкурента встреча в запасе.

Чемпионат Украины U-19. 23-й

Металлист 1925 – Динамо – 0:2

Голы: Лобко (40), Федоренко (68)

Металлист 1925: 24. Томин – 17. Пличко, 20. Жуковский, 3. Пушкалов (16. Засовицкий, 46), 5. Потапенко – 6. Кондратюк, 10. Панченко (22. Усиченко, 77), 25. Еременко, 14. 14. Петрук (7. Багрий, 46), 11. Колесник – 9. Карпизин

Динамо: 71. Суркис – 11. Губенко, 16. Панимаш (3. Дехтяр, 76), 6. Иваськив, 15. Дикий – 18. Озимай, 20. Федоренко, 8. Люсин, 28. Саване, 21. Бекерский (17. Гродзинский, 58), – 9. Лобко