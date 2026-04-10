Суркис сыграл на ноль. Динамо преследует Шахтер в чемпионате U-19
Обыграли Металлист 1925
Юношеская команда Динамо в матче чемпионата Украины U-19 обыграла Металлист 1925 со счетом 2:0 благодаря голам Лобко и Федоренко, а также надежной игре вратаря Суркиса.
Киевляне продолжают гонку за Шахтером. В таблице Динамо отстает от лидера на три очка, но у конкурента встреча в запасе.
Чемпионат Украины U-19. 23-й
Металлист 1925 – Динамо – 0:2
Голы: Лобко (40), Федоренко (68)
Металлист 1925: 24. Томин – 17. Пличко, 20. Жуковский, 3. Пушкалов (16. Засовицкий, 46), 5. Потапенко – 6. Кондратюк, 10. Панченко (22. Усиченко, 77), 25. Еременко, 14. 14. Петрук (7. Багрий, 46), 11. Колесник – 9. Карпизин
Динамо: 71. Суркис – 11. Губенко, 16. Панимаш (3. Дехтяр, 76), 6. Иваськив, 15. Дикий – 18. Озимай, 20. Федоренко, 8. Люсин, 28. Саване, 21. Бекерский (17. Гродзинский, 58), – 9. Лобко
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Топалов рассказал, какое влияние на его переход в «Актобе» оказал Ордец
Виктор поделился ожиданиями от матча 23-го тура УПЛ