Один из самых дорогих трансферов АПЛ. Топ-клубы нацелены на вингера

По информации британских СМИ, летом одним из самых дорогих трансферов АПЛ станет переход вингера Астон Виллы Моргана Роджерса.

На игрока претендуют Манчестер Юнайтед, Арсенал и Челси, однако у 23-летнего Роджерса контракт до 2031 года и клуб не собирается его отпускать за небольшие деньги.

В нынешнем сезоне игрок забил 10 голов и сделал 8 результативных передач.

Трансфер оценивается не менее чем в 100 миллионов евро.