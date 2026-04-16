  4. Один из самых дорогих трансферов АПЛ. Топ-клубы нацелены на вингера
16 апреля 2026, 18:31 | Обновлено 16 апреля 2026, 18:39
У Моргана Роджерса будет большой выбор

Getty Images/Global Images Ukraine. Морган Роджерс

По информации британских СМИ, летом одним из самых дорогих трансферов АПЛ станет переход вингера Астон Виллы Моргана Роджерса.

На игрока претендуют Манчестер Юнайтед, Арсенал и Челси, однако у 23-летнего Роджерса контракт до 2031 года и клуб не собирается его отпускать за небольшие деньги.

В нынешнем сезоне игрок забил 10 голов и сделал 8 результативных передач.

Трансфер оценивается не менее чем в 100 миллионов евро.

