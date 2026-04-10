Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  КОЛЛИНА: «На ЧМ болельщики смогут увидеть события с перспективы арбитра»
Чемпионат мира
10 апреля 2026, 14:20 | Обновлено 10 апреля 2026, 14:21
КОЛЛИНА: «На ЧМ болельщики смогут увидеть события с перспективы арбитра»

Пьерлуиджи рассказал об отборе судей на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Пьерлуиджи Коллина

Глава Комитета арбитров ФИФА Пьерлуиджи Коллина прокомментировал выбор судей на чемпионат мира 2026, который с 11 июня по 19 июля состоится в США, Канаде и Мексике.

«Отобранные официальные лица матча – лучшие в мире. Они были частью более широкой группы, которая определялась и отслеживалась на протяжении последних трех лет. Они посещали семинары и работали на турнирах ФИФА. Кроме того, их выступления на национальном и международном уровнях регулярно оценивались. Отобранные арбитры получили и будут продолжать получать комплексную поддержку от наших тренеров по физподготовке и медицинского персонала, включая физиотерапевтов и специалиста по ментальному состоянию. Наша цель – обеспечить им оптимальную физическую и психологическую форму к прибытию в Майами 31 мая.

Этот чемпионат мира станет крупнейшим в истории – 48 команд и 104 матча, которые пройдут на самой широкой географической территории в истории турнира. Это будет самая большая FIFA Team One за всю историю – на 41 официальное лицо больше, чем в Катаре-2022. Каждый из них должен быть готов к назначению на матч и активно способствовать успеху судейства. Присутствие шести женщин-арбитров продолжает тенденцию, начатую четыре года назад в Катаре, поскольку мы стремимся к развитию женского арбитража.

Как и на предыдущих турнирах ФИФА, наши аналитики будут предоставлять арбитрам всю необходимую информацию для подготовки. Мы сделаем все возможное, чтобы они были полностью готовы, и уверены, что FIFA Team One справится с вызовами этого исторического турнира.

Как и прежде, технологии будут играть важную роль в поддержке решений арбитров. Будут использоваться технология определения гола, усовершенствованная полуавтоматическая система фиксации офсайда и технология подключенного мяча. Впервые на чемпионате мира болельщики смогут увидеть события с перспективы арбитра благодаря новым технологиям».

Иван Чирко Источник: ФИФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем