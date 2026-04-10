Игрок Динамо может сменить клубную прописку, перебравшись в MLS

Центральный защитник киевского Динамо Демьян Третяк может сменить клубную прописку, перебравшись в MLS. Об этом пишет сайт Футбол-24.

По информации источника, в услугах 17-летнего футболиста заинтересован ФК Чикаго Файр.Трансфер может состояться уже будущим летом, однако никакие конкретики (финансовые условия перехода или срок контракта) пока неизвестны.

В этом сезоне Демьян Третьяк за команду U-19 Кудровки на правах аренды, за которую провел 10 матчей (без результативных действий). Центрбек является воспитанником Днепра и, несмотря на свой юный возраст, уже успел сменить несколько клубов: Динамо Загреб U-17, киевское Динамо (команды U-17 и U-19) и Заря U-19.