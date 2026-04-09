  4. Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
09 апреля 2026, 22:36 | Обновлено 09 апреля 2026, 22:37
1017
0

Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду

Топалов рассказал, какое влияние на его переход в «Актобе» оказал Ордец

09 апреля 2026, 22:36 | Обновлено 09 апреля 2026, 22:37
1017
0
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Топалов

Бывший полузащитник «Шахтера» Дмитрий Топалов поделился подробностями своего перехода в казахстанский «Актобе».

«Мне сказали, что «Актобе» интересуется, но были сомнения, потому что я не играл около полугода. У меня еще действовал контракт с «Шахтером», и я хотел уйти в качестве свободного агента, поэтому варианты были ограничены.

Потом мне позвонил Ордец, который уже был в команде. Он рассказал, что тренер спрашивал обо мне, и дал мне хорошую рекомендацию. Через несколько дней агент сообщил, что клуб принял решение подписать меня», – рассказал Топалов.

В начале полномасштабного вторжения вокруг позиции Ордеца возник скандал – он продолжал выступать в составе московского «Динамо» и даже принимал участие в корпоративах команды.

Дмитрий Олийченко

