Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»
Игорь Цыганык расхвалил турецкого специалиста Арду Турана
Известный журналист Игорь Цыганык расхвалил турецкого специалиста Арду Турана после победы «горняков» над АЗ в первом матче 1/4 финала Лиги конференций (3:0)
«Дай Бог, чтобы он остался еще на 20 лет в Шахтере и доказал и сделал такую же карьеру [как Луческу]. Ну, не 20, 10 лет пусть останется и сделал такой же Шахтер, и такой же след оставил.
Но сегодня после этого матча, когда все сошлось, я думаю, что он лет на 70 может подписать контракт после игры с Шахтером. Сейчас попросить президента, говорю, пожизненный контракт с Шахтером на эмоциях. Я условно сейчас это говорю, но это правильно», – сказал Игорь.
Ответный матч между Шахтером и АЗ состоится в четверг, 16 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
