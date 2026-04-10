Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»

Известный журналист Игорь Цыганык расхвалил турецкого специалиста Арду Турана после победы «горняков» над АЗ в первом матче 1/4 финала Лиги конференций (3:0)

«Дай Бог, чтобы он остался еще на 20 лет в Шахтере и доказал и сделал такую ​​же карьеру [как Луческу]. Ну, не 20, 10 лет пусть останется и сделал такой же Шахтер, и такой же след оставил.

Но сегодня после этого матча, когда все сошлось, я думаю, что он лет на 70 может подписать контракт после игры с Шахтером. Сейчас попросить президента, говорю, пожизненный контракт с Шахтером на эмоциях. Я условно сейчас это говорю, но это правильно», – сказал Игорь.

Ответный матч между Шахтером и АЗ состоится в четверг, 16 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по киевскому времени.