Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Туран отреагировал на жуткую травму легионера Шахтера: «Он в больнице»
10 апреля 2026, 08:23 | Обновлено 10 апреля 2026, 09:12
Туран отреагировал на жуткую травму легионера Шахтера: «Он в больнице»

Изаки Силва хотел продолжать играть

Getty Images/Global Images Ukraine. Изаки Силва (справа)

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран рассказал, как сейчас чувствует себя бразильский легионер «горняков» Изаки Силва, получивший жуткую травму в первом матче 1/4 финала Лиги конференций против АЗ (3:0).

– Все ли хорошо с Изаки?

– Изаки сейчас в больнице, но он в хорошем состоянии. Это очень интересный парень: ему 19 лет, но он имеет характер 30-летнего футболиста. Он хочет играть. Врач сказал, что это было рискованно. Игрок не хотел покидать поле.

У нас были эмоциональные моменты, но здоровье футболистов для меня самое важное. Я надеюсь, что он вернется как можно скорее, потому что у меня нет в распоряжении Марлона Гомеса, Крыськива. Бондаренко сыграл почти 90 минут, а нам еще ехать 20-25 часов, чтобы сыграть матч с ЛНЗ.

Это не оправдание, но мне нужны здоровые игроки, и мы в очень сложной ситуации. Сегодня ночью мы будем работать над анализом в пути. Решим, будем ли тренироваться завтра утром. Увидим, насколько устали наши футболисты, – сказал Туран.

Ранее сообщалось, что спортивный врач шокирован решением медиков Шахтера, которые позволили Изаки вернуться на поле после жуткой травмы.

Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
Якщо б здоров'я футболістів було важлівише, зробив би заміну на 5й хвилині, а не на 20й
