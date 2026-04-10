Шахтер третий раз в своей истории победил клуб из Нидерландов в еврокубках

Донецкий Шахтер в третий раз в своей истории победил клуб из Нидерландов в еврокубках.

Произошло это в первом четвертьфинальном матче Лиги конференций сезона 2025/26, где горняки победили АЗ со счетом 3:0.

В общей сложности Шахтер уже сыграл 10 матчей против нидерландских команд в еврокубках, в которых победил трижды (две победы над Фейеноордом и одна над АЗ). Однажды была зафиксирована ничья и 6 поединков закончились в пользу клубов из Нидерландов. Общая разница между забитыми и пропущенными мячами составляет 23-15 в пользу нидерландцев.

Матчи Шахтера против команд из Нидерландов в еврокубках

1999: КУ, Шахтер – Рода – 1:3–0:2

2005: КУ, Шахтер – АЗ – 1:3–1:2

2017: ЛЧ, Шахтер – Фейенорд – 3:1–2:1

2023: ЛЕ, Шахтер – Фейенорд – 1:1–1:7

2024: ЛЧ, ПСВ – Шахтер – 3:2

2026: ЛК, Шахтер – АЗ – 3:0

Упомянем также всю историю противостояний украинских команд против АЗ в еврокубках.

Матчи украинских команд против АЗ в еврокубках

2005: КУ, Шахтер – АЗ – 1:3–1:2

2005: КУ, Днепр – АЗ – 1:2

2010: ЛЕ, Динамо – АЗ – 2:0–2:1

2011: ЛЕ, Металлист – АЗ – 1:1–1:1

2019: ЛЕ, Мариуполь – АЗ – 0:0–0:4

2020: ЛЧ, Динамо – АЗ – 2:0

2022: ЛК, Днепр-1 – АЗ – 0:1–1:2

2026: ЛК, Шахтер – АЗ – 3:0

Интересным фактом является то, что украинские команды в еврокубках сыграли уже 13 матчей против АЗ, больше играли только против ПСВ (15).

Количество матчей, сыгранных украинскими командами против нидерландских в еврокубках (55)