Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер третий раз в своей истории победил клуб из Нидерландов в еврокубках
Лига конференций
10 апреля 2026, 11:34
270
0

Вспомним, как играли украинские клубы против АЗ в еврокубках

Донецкий Шахтер в третий раз в своей истории победил клуб из Нидерландов в еврокубках.

Произошло это в первом четвертьфинальном матче Лиги конференций сезона 2025/26, где горняки победили АЗ со счетом 3:0.

В общей сложности Шахтер уже сыграл 10 матчей против нидерландских команд в еврокубках, в которых победил трижды (две победы над Фейеноордом и одна над АЗ). Однажды была зафиксирована ничья и 6 поединков закончились в пользу клубов из Нидерландов. Общая разница между забитыми и пропущенными мячами составляет 23-15 в пользу нидерландцев.

Матчи Шахтера против команд из Нидерландов в еврокубках

  • 1999: КУ, Шахтер – Рода – 1:3–0:2
  • 2005: КУ, Шахтер – АЗ – 1:3–1:2
  • 2017: ЛЧ, Шахтер – Фейенорд – 3:1–2:1
  • 2023: ЛЕ, Шахтер – Фейенорд – 1:1–1:7
  • 2024: ЛЧ, ПСВ – Шахтер – 3:2
  • 2026: ЛК, Шахтер – АЗ – 3:0

Упомянем также всю историю противостояний украинских команд против АЗ в еврокубках.

Матчи украинских команд против АЗ в еврокубках

  • 2005: КУ, Шахтер – АЗ – 1:3–1:2
  • 2005: КУ, Днепр – АЗ – 1:2
  • 2010: ЛЕ, Динамо – АЗ – 2:0–2:1
  • 2011: ЛЕ, Металлист – АЗ – 1:1–1:1
  • 2019: ЛЕ, Мариуполь – АЗ – 0:0–0:4
  • 2020: ЛЧ, Динамо – АЗ – 2:0
  • 2022: ЛК, Днепр-1 – АЗ – 0:1–1:2
  • 2026: ЛК, Шахтер – АЗ – 3:0

Интересным фактом является то, что украинские команды в еврокубках сыграли уже 13 матчей против АЗ, больше играли только против ПСВ (15).

Количество матчей, сыгранных украинскими командами против нидерландских в еврокубках (55)

  • 15 – ПСВ
  • 13 – АЗ
  • 12 – Фейеноорд
  • 6 – Аякс
  • 4 – Рода
  • 3 – Утрехт
  • 2 – Фортуна
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем