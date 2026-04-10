Шахтер третий раз в своей истории победил клуб из Нидерландов в еврокубках
Вспомним, как играли украинские клубы против АЗ в еврокубках
Донецкий Шахтер в третий раз в своей истории победил клуб из Нидерландов в еврокубках.
Произошло это в первом четвертьфинальном матче Лиги конференций сезона 2025/26, где горняки победили АЗ со счетом 3:0.
В общей сложности Шахтер уже сыграл 10 матчей против нидерландских команд в еврокубках, в которых победил трижды (две победы над Фейеноордом и одна над АЗ). Однажды была зафиксирована ничья и 6 поединков закончились в пользу клубов из Нидерландов. Общая разница между забитыми и пропущенными мячами составляет 23-15 в пользу нидерландцев.
Матчи Шахтера против команд из Нидерландов в еврокубках
- 1999: КУ, Шахтер – Рода – 1:3–0:2
- 2005: КУ, Шахтер – АЗ – 1:3–1:2
- 2017: ЛЧ, Шахтер – Фейенорд – 3:1–2:1
- 2023: ЛЕ, Шахтер – Фейенорд – 1:1–1:7
- 2024: ЛЧ, ПСВ – Шахтер – 3:2
- 2026: ЛК, Шахтер – АЗ – 3:0
Упомянем также всю историю противостояний украинских команд против АЗ в еврокубках.
Матчи украинских команд против АЗ в еврокубках
- 2005: КУ, Шахтер – АЗ – 1:3–1:2
- 2005: КУ, Днепр – АЗ – 1:2
- 2010: ЛЕ, Динамо – АЗ – 2:0–2:1
- 2011: ЛЕ, Металлист – АЗ – 1:1–1:1
- 2019: ЛЕ, Мариуполь – АЗ – 0:0–0:4
- 2020: ЛЧ, Динамо – АЗ – 2:0
- 2022: ЛК, Днепр-1 – АЗ – 0:1–1:2
- 2026: ЛК, Шахтер – АЗ – 3:0
Интересным фактом является то, что украинские команды в еврокубках сыграли уже 13 матчей против АЗ, больше играли только против ПСВ (15).
Количество матчей, сыгранных украинскими командами против нидерландских в еврокубках (55)
- 15 – ПСВ
- 13 – АЗ
- 12 – Фейеноорд
- 6 – Аякс
- 4 – Рода
- 3 – Утрехт
- 2 – Фортуна
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олег Федорчук – об игре донецкой команды, работе Арды Турана и возможном выходе в 1/2 финала
Донецкая команда сделала уверенный шаг к полуфиналу Лиги конференций