Сбежал с болот. Известный российский голкипер сменил гражданство

Известный российский голкипер Никита Хайкин, на клубном уровне выступающий за Буде-Глимт, получил норвежский паспорт. Об этом заявил местный журналист.

«Прямо сейчас мы получили известие, что Никита Хайкин получил гражданство Норвегии и паспорт. Сегодня это было подтверждено официальными документами», – сказал норвежский жирналист Ян Петтер Сальведт.

Хайкин играет за Буде Глимт с 2019 года. В этом сезоне он стал лучшим вратарем общего этапа ЛЧ и побил рекорд по количеству сэйвов за один сезон. В этом сезоне его команда сенсационно достигла 1/8 финала Лиги чемпионов.

Теперь у Никита есть шанс поехать на чемпионат мира 2026 года в составе национальной сборной Норвегии. На ЧМ-2026 норвежцы сыграют против Франции, Сенегала и Ирака.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля в 16 городах. Действующим обладателем трофея является команда Аргентины.