Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сбежал с болот. Известный российский голкипер сменил гражданство
Другие новости
10 апреля 2026, 12:09 |
Сбежал с болот. Известный российский голкипер сменил гражданство

Никита Хайкин получил норвежский паспорт

Getty Images/Global Images Ukraine. Никита Хайкин

Известный российский голкипер Никита Хайкин, на клубном уровне выступающий за Буде-Глимт, получил норвежский паспорт. Об этом заявил местный журналист.

«Прямо сейчас мы получили известие, что Никита Хайкин получил гражданство Норвегии и паспорт. Сегодня это было подтверждено официальными документами», – сказал норвежский жирналист Ян Петтер Сальведт.

Хайкин играет за Буде Глимт с 2019 года. В этом сезоне он стал лучшим вратарем общего этапа ЛЧ и побил рекорд по количеству сэйвов за один сезон. В этом сезоне его команда сенсационно достигла 1/8 финала Лиги чемпионов.

Теперь у Никита есть шанс поехать на чемпионат мира 2026 года в составе национальной сборной Норвегии. На ЧМ-2026 норвежцы сыграют против Франции, Сенегала и Ирака.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля в 16 городах. Действующим обладателем трофея является команда Аргентины.

По теме:
Легенда Баварии: «Он должен отказаться от участия в чемпионате мира»
РОМАРИО: «Со времен Роналдо, Роналдиньо и Ривалдо Бразилия пришла в упадок»
ФИФА запускает рынок прогнозов перед ЧМ-2026
Буде-Глимт Никита Хайкин смена гражданства ЧМ-2026 по футболу сборная Норвегии по футболу сборная россии по футболу
Олег Вахоцкий
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Автобус Костюка против Металлиста 1925. Промо-ролик к матчу Динамо
Футбол | 10 апреля 2026, 03:55 5
ВИДЕО. Автобус Костюка против Металлиста 1925. Промо-ролик к матчу Динамо
ВИДЕО. Автобус Костюка против Металлиста 1925. Промо-ролик к матчу Динамо

Топ-матч тура УПЛ

МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
Футбол | 10 апреля 2026, 07:37 2
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»

Тренер разочаровался в своих игроках

Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Футбол | 09.04.2026, 23:56
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Ахметов взял слово после невероятной победы Шахтера над АЗ
Футбол | 10.04.2026, 11:03
Ахметов взял слово после невероятной победы Шахтера над АЗ
Ахметов взял слово после невероятной победы Шахтера над АЗ
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
Футбол | 10.04.2026, 07:49
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
русня с любым паспортом русня.
Ответить
+1
известный кому ?  и где новости как наши футболисты отказываются от нашего паспорта ? 
Ответить
-3
Популярные новости
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
09.04.2026, 13:28 131
Футбол
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
10.04.2026, 07:12 2
Футбол
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
08.04.2026, 23:55 24
Футбол
Суркис обратился к Пономаренко после его езды под 250 км в час
Суркис обратился к Пономаренко после его езды под 250 км в час
08.04.2026, 08:20 37
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Ему заплатили слишком много. Это точно его последний бой»
Майрис БРИЕДИС: «Ему заплатили слишком много. Это точно его последний бой»
09.04.2026, 04:02
Бокс
Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии
Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии
08.04.2026, 20:24 6
Футбол
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
08.04.2026, 13:01 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем