8-й лучший сезон. Украина набрала 7.937 баллов в сезонном рейтинге

Благодаря победе донецкого Шахтера в первом четвертьфинальном матче Лиги конференций над АЗ в активе Украины в евросезоне стало 7.937 баллов.

5.687 балла принес для Украины Шахтер, 1.750 – Динамо, 0.500 – Полесье.

7.937 баллов – это уже 8-й результат из 34 еврокампаний украинских команд в истории. Сзади остались сезоны 2013/14 и 2011/12, в которых было получено 7.833 и 7.750 баллов соответственно.

Рекордным для Украины остается сезон 2008/09, в котором было набрано 16.625 баллов.

Сезонные балы Украины в еврокубках