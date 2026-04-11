Украина. Премьер лига11 апреля 2026, 23:08 |
605
Для сборной Украины нашли неожиданную замену Трубину
Ризнык провел мощный матч против «АЗ»
Журналист Игорь Цыганык рассказал, что вратарь Дмитрий Ризнык из «Шахтера» должен стать первым номером в сборной Украины.
После матча Лиги конференций, в котором «горняки» обыграли АЗ Алкмар (3:0), голкипер провел уверенный поединок и сделал несколько важных сейвов.
«Для меня он номер один в сборной. Я считаю его лучшим сейчас. Он спокойный вратарь: когда нужно – спасает, когда нужно – страхует», – сказал Цыганык.
В этом сезоне на клубном уровне Ризнык провел 33 матча, в которых пропустил 21 гол и 21 раз сохранил ворота в неприкосновенности.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 апреля 2026, 01:42 2
Поединок завершился вничью – 1:1
Футбол | 11 апреля 2026, 18:12 15
Потеря очков команды Артеты
Футбол | 11.04.2026, 09:08
Футбол | 11.04.2026, 21:52
Футбол | 11.04.2026, 07:57
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Популярные новости
10.04.2026, 07:37 6
09.04.2026, 23:56 194
10.04.2026, 18:35 1
10.04.2026, 08:07 12
10.04.2026, 20:17 3
10.04.2026, 00:10 6
10.04.2026, 07:12 4
09.04.2026, 21:15