Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Для сборной Украины нашли неожиданную замену Трубину
Для сборной Украины нашли неожиданную замену Трубину

Ризнык провел мощный матч против «АЗ»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Журналист Игорь Цыганык рассказал, что вратарь Дмитрий Ризнык из «Шахтера» должен стать первым номером в сборной Украины.

После матча Лиги конференций, в котором «горняки» обыграли АЗ Алкмар (3:0), голкипер провел уверенный поединок и сделал несколько важных сейвов.

«Для меня он номер один в сборной. Я считаю его лучшим сейчас. Он спокойный вратарь: когда нужно – спасает, когда нужно – страхует», – сказал Цыганык.

В этом сезоне на клубном уровне Ризнык провел 33 матча, в которых пропустил 21 гол и 21 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Цыганык
