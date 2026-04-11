Для сборной Украины нашли неожиданную замену Трубину

Журналист Игорь Цыганык рассказал, что вратарь Дмитрий Ризнык из «Шахтера» должен стать первым номером в сборной Украины.

После матча Лиги конференций, в котором «горняки» обыграли АЗ Алкмар (3:0), голкипер провел уверенный поединок и сделал несколько важных сейвов.

«Для меня он номер один в сборной. Я считаю его лучшим сейчас. Он спокойный вратарь: когда нужно – спасает, когда нужно – страхует», – сказал Цыганык.

В этом сезоне на клубном уровне Ризнык провел 33 матча, в которых пропустил 21 гол и 21 раз сохранил ворота в неприкосновенности.