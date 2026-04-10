Дмитрий РИЗНЫК: «Жена сказала: если пропущу гол – домой не приезжать»

Голкипер Шахтера Дмитрий Ризнык в эфире MEGOGO поделился эмоциями от победы над АЗ Алкмар в четвертьфинале Лиги конференций.

– С победой! Какие эмоции от матча с АЗ?

– Настраивались на игру максимально. Сейчас можно сказать, что удачно подготовились, хотя с нашим режимом и переездами это было трудно сделать. Впрочем, наше руководство все сделало для комфорта, поэтому добыли такой результат. Тем более приехал наш президент, который очень долго не был на стадионе, и, надеюсь, мы его порадовали. Сделали маленький шаг, но нам еще ехать в Алкмар, поэтому будем готовиться к следующей игре.

– Вы и ваши партнеры говорили в интервью, что только два дня назад начали разбирать АЗ. Как готовиться к подобным матчам за короткий промежуток времени?

– Мы уже в таком ритме играем четвертый или пятый год, поэтому для нас это привычное дело, у нас есть график, которого придерживаемся.

– Немного пришлось выручать команду. В целом казалось, что до первого забитого мяча было спокойнее, ведь АЗ Алкмар играл в пять защитников, но в итоге пришлось поработать. Были готовы к чему-то большему от соперника в атаке?

– Поработал, потому что жена сказала, что, если пропущу, домой не приезжать. У нее день рождения, поэтому, пользуясь случаем, хочу поздравить ее. Тщательно готовились и знали их сильные стороны, поэтому все удалось в первой игре.